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Сергей Воропанов улучшил свои позиции в национальном рейтинге мэров
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Сергей Воропанов улучшил свои позиции в национальном рейтинге мэров 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Век
С 29 на 27 место переместился Сергей Воропанов в рейтинге мэров городов России. Список составили эксперты Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.
Как отмечают авторы исследования, Мэр Вологды воспринимается экспертами как компетентный руководитель. Среди его достижений с начала 2018 года называют троекратное увеличение чиста получателей продукции молочной кухни, расширение до 396 адресов списка дворов, которые будут отремонтированы в ближайшую пятилетку в рамках проекта «Городская среда», закупка 10 низкопольных газомоторных автобусов, уверенная коммуникация с оппозиционными депутатами Гордумы и ЗСО.
«Сергей Воропанов начал активно пиарить городскую промышленность: каждую неделю выезжает на предприятия, СМИ рассказывают об их работе. Это, с одной стороны, отчасти опровергает бытующий среди населения миф о том, что «все развалили», что в городе не осталось никакого производства. С другой стороны, это формирует имидж мэра как «хозяйственника», — говорится в отчете исследователей.
Добавим, что в рейтинг попали мэры и руководители 88 городов России, за исключением Московской и Ленинградской областей. Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.
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