Сергей Воропанов улучшил свои позиции в национальном рейтинге мэров

Как отмечают авторы исследования, Мэр Вологды воспринимается экспертами как компетентный руководитель. Среди его достижений с начала 2018 года называют троекратное увеличение чиста получателей продукции молочной кухни, расширение до 396 адресов списка дворов, которые будут отремонтированы в ближайшую пятилетку в рамках проекта «Городская среда», закупка 10 низкопольных газомоторных автобусов, уверенная коммуникация с оппозиционными депутатами Гордумы и ЗСО.

«Сергей Воропанов начал активно пиарить городскую промышленность: каждую неделю выезжает на предприятия, СМИ рассказывают об их работе. Это, с одной стороны, отчасти опровергает бытующий среди населения миф о том, что «все развалили», что в городе не осталось никакого производства. С другой стороны, это формирует имидж мэра как «хозяйственника», — говорится в отчете исследователей.

Добавим, что в рейтинг попали мэры и руководители 88 городов России, за исключением Московской и Ленинградской областей. Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.