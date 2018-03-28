«Бессрочно». В споре за Ботанический сад в Сургуте, похоже, поставлена точка

Проект предполагает организацию в парке нескольких зон, в том числе и так называемого «Сада». Но, если внимательно посмотреть на эскиз, места для непосредственно Ботанического сада остается не так уж много: помимо оранжереи, дубовой аллеи и участка с экзотическими растениями здесь предполагается разместить детские и спортивные площадки, открытую сцену, смотровую площадку, галерею ландшафтного дизайна, круглогодичный образовательный центр и даже кафе на 150 мест площадью 360 квадратных метров в капитальном исполнении. Территория, отведенная в генеральном плане под организацию самого северного в стране Ботанического сада, сокращается в два раза — с 15 до 7 гектаров. При этом, как отмечают бывшие сотрудники администрации Сургута , еще несколько лет назад участок площадью в 15,5 гектаров уже был поставлен на кадастровый учет как действующий Ботанический сад.

Но нынешняя команда городских управленцев, видимо, не в курсе всех этих юридических тонкостей. В ходе обсуждений вопроса с депутатами и общественниками чиновники не раз говорили о том, что никакого Ботанического сада в парке «За Саймой» нет, правоустанавливающие документы на использование этого участка Сургутским госуниверситетом отсутствуют, поэтому муниципалитет имеет право использовать эту землю по своему усмотрению. Доводы бывшего городского руководства, в том числе экс-главы Сургута Александра Сидорова , о том, что соглашение с вузом было и его необходимо найти, в учет не принимались. В начале года администрация, предоставив пакет документов в прокуратуру , получила заключение о том, что СурГУ пользуется земельным участком без каких-либо юридических оснований и предписание об устранении нарушений. Иными словами, необходимо убрать (читай — вырубить) все редкие и экзотические для Севера растения, которые за полтора десятка лет посадили студенты и преподаватели биофака.

Правда, глава Сургута Вадим Шувалов благосклонно распорядился изыскать возможность для сохранения Ботанического сада в тех границах, в которых разрешит администрация. И даже придать ей некий юридический статус.

«Те насаждения, которые там есть на сегодняшний день, никто рубить не собирается. Мы хотим узаконить этот участок, оформить это рамочным соглашением с Сургутским университетом», — заявил градоначальник в январе этого года на очередном круглом столе по вопросу развития Ботанического сада.

Но теперь выяснилось, что в заключении соглашения с вузом нет никакой необходимости, с этим шагом администрация опоздала лет на восемь. Поскольку этот самый документ, который более полугода никак не могли найти чиновники администрации, действительно существует, и на днях был найден в архивах СурГУ. Соглашение «О совместной деятельности по вопросу развития Ботанического сада в городе Сургуте» еще 1 марта 2010 года подписали бывший в то время глава города Александр Сидоров и исполнявший в тот момент обязанности ректора СурГУ Сергей Косенок. Само наличие Ботанического сада рассматривается в документе как свершившийся факт, а его развитие, указывается в соглашении, регламентируется Федеральным законом от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». То есть всякое капитальное строительство и масштабная хозяйственная деятельность на этом участке парка невозможны. При этом на Сургутский университет возложены обязанности по формированию коллекций, исследовательской и экспериментальной работе по сохранению редких и исчезающих видов растений, разработка методов рационального природопользования и фиторекультивации нарушенных земель. А вот администрация города, согласно договору, берет на себя обязательства по содействию включения объекта в городские, окружные, федеральные и международные программы, содержанию и охране территории, а также организации и обустройству экологической тропы по всем зонам Ботанического сада. Развитие этой зоны «осуществляется в соответствие с разработанным в 2001 году эскизным проектом». Соглашение заключено без указания срока действия. То есть оно действует по сию пору, поскольку ни одна из сторон его не расторгла.

Нашедшийся документ четко определяет юридический статус территории и в корне меняет ситуацию вокруг реконструкции городского парка и находящегося в нем Ботанического сада.

«С начала 2000-х годов существует проект Ботанического сада, где расписаны все зоны, что где должно быть. Нынешние власти города, забыв про этот проект, положив его в архив, стали разрабатывать свой проект парка, как будто до них ничего не было. Такое случается при смене команды, люди уволились, новые оказались не в курсе. А разработка нового проекта, смена целевого назначения земли практически открывает возможности для захода на эту территорию строительной техники», — сказал бывший первый вице-мэр Сургута, а также в 90-е и начале 2000-х годов главный эколог города Владимир Браташов.

Эксперты ОНФ, которые держат на контроле тему Ботанического сада в Сургуте, считают, что теперь есть все основания для того, чтобы не просто «заморозить», а отменить все работы по обустройству парка.

«Получается, что техническое задание и само решение о реконструкции принималось без учета всех имеющихся документов, а только на основании рекомендаций прошедшего Урбанистического форума. Это говорит о квалификации сотрудников администрации. По логике, все-таки должна быть какая-то преемственность в решениях местной администрации, чтобы новая команда не приходила как будто на пустое поле и не начинала все с нуля», — говорит эксперт ОНФ в Югре , куратор проекта «Формирование комфортной городской среды» Инна Бирук.