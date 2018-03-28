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Заместитель губернатора Кузбасса уволен после пожара в торговом центре
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Заместитель губернатора Кузбасса уволен после пожара в торговом центре 

Говорит Москва 1 час назад
Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Пожар в «Зимней вишне» произошёл в минувшее воскресенье. Жертвами стали 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трём статьям. Задержаны 5 человек. Глава ведомства Александр Бастрыкин отмечал, что наиболее вероятной причиной возгорания стало замыкание электропроводки.
Накануне в Кемерове состоялся стихийный митинг, который длился около 11 часов. Местные жители требовали отставки чиновников и просили предоставить им достоверную информацию о пожаре.
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