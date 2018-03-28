Глава СВР рассказал о работе по обеспечению безопасности России

"Служба внешней разведки располагает самим широким инструментом ведения разведывательной деятельности, который обеспечивает решения задач, возложенных на службу по защите интересов нашего государства и наших граждан в любой точке планеты", — сказал Нарышкин.