Скрипаль, Путин и устойчивость Европы

Канада и Страны ЕС , а также Австралия США начали высылать российских дипломатов. Британский премьер Тереза ​​Мэй почти в восторге. В Великобритании политика солидарности пришла на смену изоляционизму, постепенно набиравшему обороты после Брексита.

Причиной, которая потрясла европейские страны и побудила их пойти за Лондоном, стало обвинение России — скорее Кремля — ​​в химической атаке на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Сейчас отравленные находятся в больнице в критическом состоянии. Лечение также проходят многие другие попавшие в зону распада этого сильного газа.

Мэй готовится обнародовать доказательства, которые подкрепят ее тезис о том, что за этим инцидентом стоит Россия. Во время недавнего саммита в Брюсселе , российскую проблему обсуждали в течение пяти часов. Возможно, это были одни из самых интенсивных и важных тематических дебатов, состоявшихся между лидерами ЕС за долгое время.

Россия всегда была тем, что объединяет и одновременно разделяет ЕС. Но после событий 2014 года, когда РФ нелегально аннексировала Крым и руками своих боевиков захватила часть Востока Украины , Европа продемонстрировала удивительное единство в противодействии Кремлю. Под руководством Ангелы Меркель, страны — члены ЕС ввели ряд санкций против России.

В течение следующих шести месяцев, союзники вводили их снова и снова. Несмотря на позицию некоторых стран и отдельных важных политиков покончить с санкциями, Европа все же не разделилась. И сейчас, хотя атака в Солсбери и не связана с деятельностью России на Украине, Европа (за исключением нескольких стран) выступила заодно.

И выдворение дипломатов — это еще не политика противодействия России. Возможно, Путин и удивился такому уровню единства. Москва , безусловно, в ответ вышлет европейских дипломатов из России. И существуют все основания считать, что она так же легко и компенсирует выдворение своих официальных представителей. Российские посольства в ЕС значительно превосходят европейские по количеству разведывательных кадров, то есть шпионов.

И пока Мэй наслаждается солидарностью, которую она получила, отсутствие четкой европейской политики по отношению к России проявило себя в нескольких направлениях.

Во-первых, сама природа химической атаки. Британские политики были убеждены, что ИГИЛ (запрещенная в России организация — прим. ред.) попытается применить нечто вроде химической атаки на их территории. Это случилось, подозрение пало на Россию — и все это породило еще больше вопросов к готовности стран ЕС противодействовать опасности.

Химические атаки не только убивают людей, но и могут нанести значительный ущерб инфраструктуре. Энергетика, вода, транспорт, медицинское обслуживание — все это становится легкой мишенью для заражения. Это может парализовать города и даже целые мегаполисы.

В ЕС есть множество различных агентств по противодействию кризисным ситуациям. И химическая атака на Скрипаля еще раз доказывает — европейские страны должны серьезно задуматься над своей способностью противодействовать.

Противодействие — это о том, как быстро общество может приходить в себя. И здесь высылка дипломатов — это лишь символический ответ.

Во-вторых, на фоне химических нападений компании продолжают удивительным образом пренебрегать угрозой кибератак.

Согласно данным недавнего опроса, проведенного правительством Великобритании, более двух третей персонала топ-350 местных компаний не проходили тренинг по киберпротиводействию. И это несмотря на то, что половина опрошенных компаний заявили, что именно кибератаки представляют наибольший риск для их бизнеса.

Каждая десятая компания, участвовавшая в опросе, сообщила, что работает без плана реагирования на кибератаки, а информацию о том, какие риски это несет, получает менее трети предприятий. В то время, когда вред от кибератак может достичь просто гигантских масштабов. Что же, интересно, как в компаниях подготовлены к химическим атакам.

Третий аспект проблемы касается коммуникации. Местные политики и чиновники Солсбери раскритиковали то, как мало информации о химической атаке донесли до самих горожан.

Хэмиш де Бреттон-Гордон, эксперт по химическому оружию, критиковал правительство за недостаточную готовность к подобным инцидентам. Особенно после опыта, связанного с химическими атаками в Сирии

Как сказал де Бреттон-Гордон, «если Путин и несет ответственность, то очень вероятно, что он не рассчитывает на ответ, ведь мы ничего не сделали в борьбе с химическим оружием в Сирии и Иране ». Эксперт утверждает: «Мы снова должны сформировать это табу, провести красную линию в использовании химического оружия. Иначе каждый диктатор, тиран, государство-изгой или террорист продолжит применять эти опасные вещества».

В-четвертых, институты и правительства ЕС должны противостоять дезинформации, чьи возможности так успешно использует Россия. Запад вышел победителем в холодной войне, потому что она основана на идеологии. Через четверть века после распада СССР, благодаря развитию соцсетей и огромным усилиям России, западные страны затянуло в более опасную битву, которая станет тестом на их умение объединяться и отстаивать свои ценности.

В конце концов, Великобритания и другие страны сами сделали себя зависимыми от России, позволив ее олигархам хранить деньги в Лондоне. Строя новый «Северный поток», Германия в свою очередь работала на увеличение энергетической зависимости от России.

Великобритания и Германия создали пародию на солидарность. И все это отнюдь не способствовало их способности противодействовать.

Джуди Демпси, старший научный сотрудник европейского Центра Карнеги и главный редактор блога «Стратегическая Европа».