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В Зеленограде стартует птичий квест «Найди меня, узнай меня»
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В Зеленограде стартует птичий квест «Найди меня, узнай меня» 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
ГПБУ «Мосприрода» приглашает знатоков и любителей природы увлекательно и с пользой провести время и стать участником необычного птичьего квеста «Найди меня, узнай меня», приуроченного к Международному дню птиц. Квест пройдет в период с 1 по 30 апреля 2018 года.
Принять участие в квесте могу все желающие — и дети, и взрослые.
В рамках проведения квеста на территории вольерного комплекса «Дом лани» (Зеленоград, Никольский проезд, напротив Никольской церкви) будет размещено 10 фигурок птиц с характерными видовыми признаками — раскрашенные деревянные силуэты (размерами 16х5, 13х10, 5х12 см, в зависимости от вида птицы).
Задача участников:
— найти все 10 фигурок птиц;
— сфотографировать их;
— собрать на фото из найденных птиц слово «Мосприрода» (каждая птица «держит» одну из букв названия);
— определить виды представленных птиц по их характерным признакам (а может, даже немного рассказать об их особенностях);
— разместить фотографию-коллаж из найденных и собранных в слово «Мосприрода» птиц (с указанием их названий) на своей страничке/ страничках в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Instagram с хэштегом #птичийквестзеленоград.
По результатам квеста будут определены победители, которые обнаружили всех птичек и сумели их правильно определить. Победители получат призы от «Мосприроды».
Всем участникам квеста необходимо подписаться на группы учреждения в социальных сетях, в которых вы зарегистрированы:
— «ВКонтакте»: Мосприрода https://vk.com/mospriroda и Крюковский лесопарк Зеленограда https://vk.com/mospriroda_zelenograd,
— Facebook — Мосприрода https://www.facebook.com/gpbu.mospriroda/ и Зеленый остров мегаполиса — https://www.facebook.com/lesopark.zelenograd/,
— Instagram — mospriroda и mospriroda_zelenograd.
Дополнительная информация по телефону 8 (499) 735-55-56 (отдел экологического просвещения и учета животных Дирекции природных территорий ЗелАО ГПБУ «Мосприрода»).
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