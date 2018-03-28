В Зеленограде стартует птичий квест «Найди меня, узнай меня»

ГПБУ «Мосприрода» приглашает знатоков и любителей природы увлекательно и с пользой провести время и стать участником необычного птичьего квеста «Найди меня, узнай меня», приуроченного к Международному дню птиц. Квест пройдет в период с 1 по 30 апреля 2018 года.

Принять участие в квесте могу все желающие — и дети, и взрослые.

В рамках проведения квеста на территории вольерного комплекса «Дом лани» (Зеленоград, Никольский проезд, напротив Никольской церкви) будет размещено 10 фигурок птиц с характерными видовыми признаками — раскрашенные деревянные силуэты (размерами 16х5, 13х10, 5х12 см, в зависимости от вида птицы).

Задача участников:

— найти все 10 фигурок птиц;

— сфотографировать их;

— собрать на фото из найденных птиц слово «Мосприрода» (каждая птица «держит» одну из букв названия);

— определить виды представленных птиц по их характерным признакам (а может, даже немного рассказать об их особенностях);

— разместить фотографию-коллаж из найденных и собранных в слово «Мосприрода» птиц (с указанием их названий) на своей страничке/ страничках в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Instagram с хэштегом #птичийквестзеленоград.

По результатам квеста будут определены победители, которые обнаружили всех птичек и сумели их правильно определить. Победители получат призы от «Мосприроды».

Всем участникам квеста необходимо подписаться на группы учреждения в социальных сетях, в которых вы зарегистрированы:

— «ВКонтакте»: Мосприрода https://vk.com/mospriroda и Крюковский лесопарк Зеленограда https://vk.com/mospriroda_zelenograd,

— Facebook — Мосприрода https://www.facebook.com/gpbu.mospriroda/ и Зеленый остров мегаполиса — https://www.facebook.com/lesopark.zelenograd/,

— Instagram — mospriroda и mospriroda_zelenograd.

Дополнительная информация по телефону 8 (499) 735-55-56 (отдел экологического просвещения и учета животных Дирекции природных территорий ЗелАО ГПБУ «Мосприрода»).