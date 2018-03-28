МЧС Карелии сообщило, как обезопасить себя от падения сосулек

Ведомство опубликовало у себя на сайте ряд рекомендаций, которые необходимо соблюдать в весенний период.

Переменчивая погода приводит к скоплению снежных масс, наледи и сосулек на крышах домов. Все это может стать причиной серьезных травм, собщает пресс-служба МЧС по РК.

Главное управление МЧС России по Карелии опубликовали у себя на сайте ряд рекомендаций, как избежать травм. Во-первых, соблюдать осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий. При выходе из зданий обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения. Особое внимание следует уделить безопасности детей. Родителей просят не ставить коляски с детьми под козырьками крыш домов.

Также необходимо помнить простые правила безопасности:

— Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

— Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.

— Необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. Кроме того, следует обращать внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками.

Также отмечается, что одним из факторов, предотвращающих образование сосулек и сходов снежных масс, является регулярное и своевременное удаление снега с крыш. При отсутствии снега сосулькам просто не из чего образовываться, а значит люди внизу — в безопасности.

Уважаемые граждане! Ответственность и соблюдение данных рекомендаций — залог вашей личной безопасности и безопасности ваших близких!,

— добавили сотрудники МЧС.