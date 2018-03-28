«Микрон» начал выпуск 6-выводных чип-модулей

В марте ПАО «Микрон» начал производство 6-выводных контактных чип-модулей для банковских карт, идентификационных документов и других электронных носителей персональных данных. Об этом сообщили в пресс-службе микроэлектронного предприятия Зеленограда.

— В рамках индустриальной стратегии «Микрона» мы непрерывно совершенствуем и модернизируем производство, чтобы соответствовать растущему спросу на микросхемы для смарт-карт. На текущем этапе мы инвестируем 220 млн рублей до середины 2018 года. Очередным плановым шагом стало освоение в производстве новой ленты-носителя, изготовленной специально под наши текущие проекты. Освоение данного технологического процесса позволяет нам в полтора раза увеличить производительность на линии герметизации чип-модулей, — рассказал заместитель генерального директора по производству Сергей Ранчин.

Лента-носитель для 6-выводных чип-модулей была изготовлена по проекту технологического отдела «Микрона». Новый технологический процесс позволяет оптимизировать использование материалов при корпусировании микросхем и значительно повысить производительность на данном участке. На текущий момент лента-носитель используется для производства чип-модулей для банковских карт НСПК «Мир». Первая партия новых чип-модулей уже поставлена заказчику.

«Микрон» производит широкую линейку микросхем для устройств цифрового общества, отвечающих требованиям, предъявляемым к отечественной продукции первого уровня. Только микросхемы отечественного производства гарантируют отсутствие недекларированных возможностей, обеспечивая технологическую независимость страны.