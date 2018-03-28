Китайская письменность насчитывает уже более трех тысяч лет

8 ноября 2017 года председатель Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп посетили Дворцовый музей, или Запретный город, в Пекине, где Си сказал Трампу, что «история китайской письменности насчитывает 3000 лет». Самые ранние китайские иероглифы, известные науке, о которых говорил Си, были обнаружены на гадательных костях — преимущественно черепашьих панцирях и бычьих лопатках. Их использовали для ведения записей и гадания в эпоху Шан (XVI-XI век до н.э.).

"Включение гадательных надписей в реестр ЮНЕСКО — это важнейшее событие, которое означает, что их ценность понята и признана во всем мире, — говорит генеральный секретарь Национальной комиссии ЮНЕСКО в КНР Ду Юэ. — Теперь это духовная ценность всего человечества".

Ученый-историк и член академической комиссии Академии общественных наук КНР Сун Чжэньхао говорит: «Надписи на гадательных костях и современная система письменности имеют общее происхождение. Они — предки китайских иероглифов. Их изучение поможет нам понять истоки китайской философии и мышления и выяснить, откуда берет начало наша традиционная культура».

Сун — главный академик, который вел кампанию по включению гадательных костей в реестр ЮНЕСКО. По его словам, ученые подсчитали, что в надписях использовано около 4400 отдельных иероглифов, почти 1800 из них удалось расшифровать, и по мере исследований это число растет. Недавно во время научной поездки в Шаньдунский музей в городе Цзинань и музей Люйшунь в Даляне провинции Ляонин академик обнаружил десятки новых иероглифов.

"Многие иероглифы исчезли, и мы не можем найти им соответствий в современной китайской письменности, — объясняет Сун. — Такие иероглифы в основном обозначают имена людей, названия мест и жертвенные обряды. По мере того как многие хранители гадательных костей являют их обществу, исследования продвигаются".

Исследователь из Национальной библиотеки Китая в Пекине Ху Хуэйпин говорит: «Мы были невероятно обрадованы решением ЮНЕСКО, но наша ежедневная работа никак не изменилась».

Каждый день она исследует, изучает и каталогизирует гадательные кости.

Самые ранние китайские иероглифы, известные науке, были обнаружены на гадательных костях — преимущественно черепашьих панцирях и бычьих лопатках

Несмотря на то что она окончила университет 15 лет назад, 41-летняя ученая говорит, что, сидя в маленьком кабинете пекинской библиотеки, до сих пор чувствует себя застрявшей в аудитории студенткой.

"Это работа, требующая долгого сидения на холодной скамье. Нужно обладать терпением и упорством, чтобы справиться с одиночеством", — говорит Ху. Она надеется, что однажды сможет получить целостное представление об эпохе Шан с помощью ее реликвий: «Я хочу понять, что собой представляла эпоха Шан, но в течение 15 лет я составила лишь смутную картину того, какой была жизнь в те времена».

Когда Ху впервые попала на склад в подвале библиотеки, где хранились гадательные кости, она столкнулась с огромным количеством экземпляров и полным отсутствием систематизированного каталога.

"Я начала составлять каталог с гадательной кости № 00001, — с гордостью говорит Ху. — Сейчас своей очереди ждут около 10 тысяч экземпляров. Это гораздо сложнее, чем каталогизировать книги. Чтобы внести в каталог кость, необходимо просмотреть множество документов, чтобы надлежащим образом записать толкование, время, использование и культурный контекст. Это большая работа".

По словам сотрудников библиотеки, сейчас в ней хранится 35 651 гадательная кость, что делает библиотеку самым большим в мире хранилищем этих бесценных артефактов.

В 2011 году к Ху присоединился ее коллега Чжао Айсюэ, и до сих пор они оба — единственные исследователи библиотеки, полностью посвятившие себя составлению каталога гадательных костей.

"За последние годы значимость гадательных костей выросла, — говорит Чжао. — Долгое время их классифицировали как культурные ценности, а не как документы. Такой подход преуменьшал их значимость как письменных исторических свидетельств".

В результате многочисленных дискуссий в академическом сообществе в 2013 году гадательные кости впервые были включены в расширенный список важнейших древних национальных книг и документов. Это стало поворотным моментом для исследований и послужило хорошим обоснованием для подачи заявки в ЮНЕСКО.

Во всем мире существует около 150 тысяч гадательных костей, говорит Сун.

Около 93 тысяч из них находится в 11 организациях континентального Китая, включая Национальную библиотеку Китая, Академию общественных наук КНР и Дворцовый музей, — эти экземпляры включены в реестр программы ЮНЕСКО «Память мира». Обширная коллекция гадательных костей хранится также в Академии Синика на Тайване.

Чжао говорит, что изображения около 3800 фрагментов гадательных костей и 7 тысяч оттисков с костей были загружены на сайт Национальной библиотеки Китая для всеобщего пользования. Более активное использование цифровых платформ помогло ученым обнаружить и собрать вместе отколовшиеся фрагменты отдельных костей, которые хранились в разных организациях, рассказал Чжао. Сун говорит, что цифровой подход все еще играет сопутствующую роль в их исследованиях. Некоторые фрагменты, которые, по мнению ученых на основании цифрового анализа, подошли бы друг к другу, оказывались несовместимы после исследования оригинальных костей.

"Цифровой анализ требует междисциплинарного подхода. Тщательное и глубокое исследование просто необходимо", — подчеркивает Сун. Однако они сталкиваются с проблемой привлечения большего числа специалистов.

"Изучение надписей на гадательных костях почти превратилось в исчезающее искусство", — сетует Сун. В 1980-х годах он часто работал над проектами вместе с 20 другими специалистами. А над последним исследовательским проектом в провинции Шаньдун — в команде всего лишь с тремя академиками.

В других странах тоже есть организации, располагающие коллекциями гадательных костей, например Британская библиотека и Санкт-Петербургский Эрмитаж . Многие кости привезли в свои страны из Китая западные миссионеры. Недавно Сун завершил работу над каталогом гадательных костей Эрмитажа, а один из его студентов работал над проектом в Лондоне, изучая коллекцию, собранную известным британским китаеведом Лайонелом Чарльзом Хопкинсом (1854-1952).

По словам Суна, сейчас по всему миру изданы научные работы о гадательных костях, написанные на 14 языках. В научный журнал, который выпускает Академия общественных наук, продолжают поступать зарубежные труды, авторы которых подходят к изучению гадательных костей с разных углов.

"Статистика, однако, неполная, — говорит Сун. — Когда я проводил исследования в некоторых из этих организаций, я считал кости по одной и обнаружил, что их было больше, чем указано в каталоге, вероятно, из-за исторических ошибок".

Как отмечает Сун, возможно, еще тысячи гадательных костей находятся в руках частных лиц и в районе городского округа Аньян провинции Хэнань, где в прошлом веке было найдено множество артефактов эпохи Шан.

В конце XIX века жители окрестных деревень нашли большое количество гадательных костей в развалинах древнего города Инь (Иньсюй) в городском округе Аньян. Именно там находилась столица государства Шан.

Заместитель директора Государственного комитета по охране культурного наследия КНР Гуань Цян в декабре 2017 года заявил, что ведомство приложит все усилия к тому, чтобы охрана и изучение надписей на гадательных костях не стали «исчезающим искусством».

"Палеографы, археологи, историки, а также специалисты сферы образования и архивирования будут больше работать вместе, чтобы классифицировать кости, расшифровывать надписи и представлять результаты научных исследований, — говорит Гуань. — Сведения о культуре эпохи гадательных костей нужно лучше доносить до общества, и в особенности до молодых поколений".

У Ху Хуэйпин, которая посвящает все свое время изучению прошлого, теперь есть надежда и на будущее. «Мне было очень приятно узнать, что некоторые иероглифы с гадательных костей появились в учебниках для детей, — говорит Ху, дочь которой учится в шестом классе. — Она очень увлечена традиционной культурой Китая. Разве это не здорово?»