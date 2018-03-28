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Следствие проводит проверку по факту утечки информации об убийстве малолетней в Сочи
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Следствие проводит проверку по факту утечки информации об убийстве малолетней в Сочи 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Живая Кубань
Краснодар. 28 марта — Новая Кубань. По факту появления копии процессуального документа по уголовному дела об убийстве малолетней девочки в Адлерском районе города Сочи проводится служебная проверка.
С иском в суд обратился прокурор Адлерского района города Сочи. Был вынесен вердикт о признании изображения протокола допроса подозреваемого и цитат из него информацией, запрещенной к распространению на территории РФ. Это связано с тем, что убитая девочка является несовершеннолетней и сведения, позволяющие идентифицировать её личность охраняются нормами действующего законодательства. Кроме того, существует понятие тайны следствия.
На основании вердикта Роскомнадзор разослал СМИ, публиковавшим информацию предписания о необходимости деактивации материалов под угрозой внесения в Единый реестр запрещенной информации:
— Размещена информация из протокола допроса (или ссылка на такую информацию), составляющая тайну следствия, признанная запрещенной для распространения на территории Российской Федерации.
Речь идет о трагедии, произошедшей несколько недель назад. Отчим девочки заявил в полицию о безвестном исчезновении ребенка. Проводилась масштабная поисково-спасательная операция. Сам мужчина по странному стечению обстоятельств также пропал. В день происшествия мать ребенка находилась в роддоме. Полицией было инициировано установление местонахождения заявителя. В итоге мужчина сознался, что избил 5-летнюю падчерицу из-за того, что ребенок капризничал. В результате нанесения телесных повреждений девочка скончалась.
Следственные органы Краснодарского края призывают средства массовой информации соблюдать требования действующего законодательства о запрете распространения информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий не зависимо от профессионального рвения поднять рейтинги изданий за счет резонансных происшествий.
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