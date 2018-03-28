Новый формат привычной услуги создал целый рынок

Это привычное в фотоателье выражение «сейчас вылетит птичка», но по-новому. Вы входите в студию, закрываете двери и просто взмахиваете рукой, чтобы оборудование, реагирующее на движение, включилось автоматически. Монитор компьютера с прикрепленной к нему камерой, осветительные приборы и все остальное оборудование оживают. Вы делаете столько снимков, сколько пожелаете. И их никто не увидит, если вы сами не решите ими поделиться.

После съемки можно выбрать на мониторе разные спецэффекты. Тут же вы можете самостоятельно распечатать фотографии или скопировать их на USB. Жаркими поклонниками селфи-студий стали молодые люди, молодожены и молодые родители. И селфи-студии под управлением новых бизнес-сетей, стартапов и франшиз стали появляться как грибы после дождя в торговых центрах и на вокзалах Китая , чтобы удовлетворить все активнее растущий спрос.

Относительно небольшие и новые, селфи-студии представляют собой развивающийся и еще не ставший повсеместно распространенным бизнес. Так что достоверную статистику о нем еще только предстоит собрать. Услуги студий оплачиваются по часам. Час в студии в среднем обойдется клиенту в 120 юаней (чуть больше 1000 рублей).

"Наш бизнес похож на караоке-клубы", — говорит Чэнь Нань, руководитель отдела маркетинга Oak Selfie Studio в Пекине. Эта студия принадлежит компании Wuhan Zhongguokeji Co Ltd — стартапу, который занимается программным обеспечением для фотообработки.

"Чтобы открыть селфи-студию, нужно не так много — камера со штативом, виртуальный фон и программы для фотообработки. Селфи-студии делают фотобизнес более доступным для обычных людей, у которых может не быть профессиональных навыков", — продолжает Чэнь Нань.

Oak Selfie Studio предлагает и пакет услуг «Стартап» для тех, кто хочет открыть свою селфи-студию. Цена пакета начинается от 16 тысяч юаней (около 144 тысяч рублей) и включает в себя камеру и программное обеспечение.

Чэнь и его партнеры открыли Oak Selfie Studio в 2014 году, когда были еще студентами. Теперь по их франшизе работают сотни студий по всему Китаю. Пакет «Стартап» пользуется популярностью в Сингапуре Великобритании , а услугами селфи-студий наиболее часто пользуются девушки и пары, говорит Чэнь. Многие люди хотят иметь профессиональные фото, но стесняются позировать на камеру. «Самое лучшее — это оставить их в студии одних и позволить им раскрепоститься. У нас есть пример успешной студии в Гонконге , которая предоставляет услугу свадебных фото, а сейчас мы пытаемся заинтересовать пары с детьми, потому что они с большей вероятностью захотят сделать фото ребенка, чем остальные потенциальные клиенты», — продолжает рассказ Чэнь.

Заработать на массовом увлечении молодежи селфи стремятся не только студии. Существуют приложения для селфи, смартфоны со специальной фронтальной камерой и цифровые камеры с функцией селфи. На рынке для описания этой тенденции даже появился термин «экономика селфи».

"Экономика селфи достаточно сильна и уже изменила различные индустрии. Она во многом способствовала преображению молодежной субкультуры, — пишет исследователь Шанхайского университета экономики и юриспруденции Гао Лимин в своей колонке для Southern Weekend. — Например, она изменила косметическую индустрию, подтолкнув ее к производству косметики для молодых девушек на водной основе вместо масляной. Молодые девушки любят делать селфи по утрам, когда их макияж свежий, а косметика на масляной основе испортила бы селфи, потому что кожа выглядела бы жирной".