Ещё
Мурманская область принимает отдельные законы для привлечения в регион специалистов — медиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Мурманская область принимает отдельные законы для привлечения в регион специалистов — медиков 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Мурманская область принимает отдельные региональные законы для привлечения специалистов — медиков для работы не только в столице субъекта, но и в отдаленных населённых пунктах. Об этом заявила член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко в эфире «Парламентского утра» на телеканале «Вместе-РФ».
По словам сенатора, в области насчитывается 112 сельских поселений, при этом сам региона имеет низкую плотность населения — 5,2 человека на один квадратный километр. «Но людям нужно нужно в любую минуту оказать медпомощь. И те Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые ранее были полуразрушены, восстанавливаются. Область принимает свои программы и законы для того, чтобы ехали молодые специалисты», — сказала сенатор.
По её словам, региональные власти доплачивают врачам по 500 тысяч рублей, а фельдшерам и медсёстрам по 300 тысяч рублей. «В 2017 году были открыты новые ФАПы со смотровыми, процедурными кабинетами, а рядом идёт строительство жилых помещений для работников. Около 8 новых ФАПов сегодня практически готовы к работе», — уточнила Кусайко.
Парламентская газета: последние новости
Путин пообещал наказать виновных в кемеровской трагедии Крым поразил «финских пионеров» своими строительными проектами Новое российское топливо для АЭС излечит «фукусимский синдром», считает эксперт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово355
Названо окончательное число погибших в Кемерово454
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово132
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1071
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
11:32
Путин заслушает доклады по ЧП в Кемерово
Политика Общество
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение