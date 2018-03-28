Мурманская область принимает отдельные законы для привлечения в регион специалистов — медиков

Мурманская область принимает отдельные региональные законы для привлечения специалистов — медиков для работы не только в столице субъекта, но и в отдаленных населённых пунктах. Об этом заявила член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко в эфире «Парламентского утра» на телеканале «Вместе-РФ».

По словам сенатора, в области насчитывается 112 сельских поселений, при этом сам региона имеет низкую плотность населения — 5,2 человека на один квадратный километр. «Но людям нужно нужно в любую минуту оказать медпомощь. И те Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые ранее были полуразрушены, восстанавливаются. Область принимает свои программы и законы для того, чтобы ехали молодые специалисты», — сказала сенатор.

По её словам, региональные власти доплачивают врачам по 500 тысяч рублей, а фельдшерам и медсёстрам по 300 тысяч рублей. «В 2017 году были открыты новые ФАПы со смотровыми, процедурными кабинетами, а рядом идёт строительство жилых помещений для работников. Около 8 новых ФАПов сегодня практически готовы к работе», — уточнила Кусайко.