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В Башкирии компания выплатит 600 тысяч рублей рабочему, ставшему инвалидом
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Башкирии компания выплатит 600 тысяч рублей рабочему, ставшему инвалидом 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
В Стерлитамаке суд обязал строительную компанию ООО «Риком» выплатить 600 тысяч рублей пострадавшему на производстве рабочему. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
В августе 2016 года 56-летний слесарь ремонтировал оборудование на крыше пристроя многоквартирного дома. При спуске мужчина упал с лестницы, получил тяжелые травмы и повредил позвоночник.
После длительного лечения его признали инвалидом 2 группы.
«Одной из причин несчастного случая стало отсутствие должного контроля за выполнением требований правил охраны труда и техники безопасности в организации», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
Суд обязал компанию выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в 600 тысяч рублей.
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