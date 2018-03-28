В Башкирии компания выплатит 600 тысяч рублей рабочему, ставшему инвалидом

Стерлитамаке суд обязал строительную компанию ООО «Риком» выплатить 600 тысяч рублей пострадавшему на производстве рабочему. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В августе 2016 года 56-летний слесарь ремонтировал оборудование на крыше пристроя многоквартирного дома. При спуске мужчина упал с лестницы, получил тяжелые травмы и повредил позвоночник.

После длительного лечения его признали инвалидом 2 группы.

«Одной из причин несчастного случая стало отсутствие должного контроля за выполнением требований правил охраны труда и техники безопасности в организации», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Башкирии

Суд обязал компанию выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в 600 тысяч рублей.