600 тысяч за инвалидность: рабочий из Башкирии получит компенсацию за тяжелую травму

Стерлитамаке суд встал на сторону 56-летнего местного жителя в тяжбе против крупной компании.

В 2016 году мужчина трудился на предприятии слесарем. В один из дней он ремонтировал оборудование на крыше пристроя многоэтажки. Во время спуска мужчина упал с металлической лестницы и получил тяжелые травмы позвоночника.

После длительного лечения пострадавшего признали инвалидом второй группы.

— Одной из причин несчастного случая стало нарушение контроля за соблюдением техники безопасности. Это выявила проверка, — рассказали в республиканской прокуратуре

Городской суд наказал руководство фирмы и обязал выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.