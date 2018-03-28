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600 тысяч за инвалидность: рабочий из Башкирии получит компенсацию за тяжелую травму
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

600 тысяч за инвалидность: рабочий из Башкирии получит компенсацию за тяжелую травму 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В Стерлитамаке суд встал на сторону 56-летнего местного жителя в тяжбе против крупной компании.
В 2016 году мужчина трудился на предприятии слесарем. В один из дней он ремонтировал оборудование на крыше пристроя многоэтажки. Во время спуска мужчина упал с металлической лестницы и получил тяжелые травмы позвоночника.
После длительного лечения пострадавшего признали инвалидом второй группы.
— Одной из причин несчастного случая стало нарушение контроля за соблюдением техники безопасности. Это выявила проверка, — рассказали в республиканской прокуратуре.
Городской суд наказал руководство фирмы и обязал выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.
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