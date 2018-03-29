В Норильске пройдет Форум социальных технологий «Город — это мы!»

Задачами форума является поиск и обсуждение образа будущего Норильска, создание современной городской среды, содействие развитию гражданских и общественных инициатив, а также поддержка социальных проектов.

«Сегодня многие крупные промышленники стараются развивать регионы присутствия не только в промышленном отношении, — говорит директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев , — они создают новую социокультурную среду. Им важно, в каких условиях будут жить и работать их сотрудники, в каком обществе. И в их интересах, чтобы это было живое, активное, инициативное общество, состоящее из неравнодушных, милосердных и любознательных людей. К таких компаниям и относится «Норникель», ежегодно вкладывающий сотни миллионов рублей в социальные проекты».

Форуму будет предшествовать серия обзорных мероприятий и встреч, а также заседание интеллектуального клуба. В ходе работы дискуссионных и креативных площадок самого форума будут обсуждаться общественные пространства, создающие новые возможности для самореализации жителей Норильска; будут разрабатываться новые самобытные городские события, которые смогут не только сплотить жителей Норильска, но и привлекать в него туристов и инвесторов. О развитии как городского, так и собственного творческого потенциала можно будет поговорить с местными и приглашенными спикерами, среди которых, в частности, преподаватель Школы креативного мышления ИКРа, креативный директор в Braininglab Эльдар Джафаров, генеральный директор и основатель компании «Bright people» Мария Гальперина ; архитектурный критик ( Санкт-Петербург ) Мария Элькина; сооснователь культурного пространства «Каменка» Руслан Токмаков; генеральный продюсер Всемирного Фестиваля уличного кино Александр Щеряков; заместитель шеф-редактора ИД «Коммерсантъ» Глеб Черкасов ; руководитель практики «Управление личным развитием» Константин Бороздин и многие другие.

В форуме также примут участие победители конкурса социальных проектов, который ежегодно проводит «Норникель» по реализуемой с 2014 года программе «Мир новых возможностей». Среди них — культурные, образовательные, археолого-краеведческие, интеллектуальные, благотворительные и музыкальные проекты для детей, молодежи и взрослых. Авторы этих проектов уже приступили к их реализации.

«Живые идеи и светлые начинания появляются там, где для этого есть необходимая база, — говорит Дмитрий Журавлев. — За три года на конкурс, объявленный «Норникелем», поступило больше тысячи заявок, и отрадно, что многие — от норильчан. Отрадно также, что «Норникель» выделяет серьезные ресурсы для воплощения этих идей. В общей сложности компания поддержала 294 социальных проекта, на реализацию которых выделено 265,5 миллиона рублей. Но здесь не менее важна заинтересованность городской администрации, масштабная поддержка, которую она оказывает общественным движениям, и, конечно неравнодушие к теме норильских СМИ».

«Мир не станет добрее и лучше сам по себе, это задача человека, а начать менять его надо с места, в котором живешь, — считает пресс-секретарь информационного проекта «Региональные инвестиции» Олег Морковник, — поэтому «Норникель» ищет деятельных людей, активную молодежь, готовую начать менять мир, начиная с собственного города, он готов ее поддерживать. К счастью, в Норильске таких людей очень много, в прошлом году в работе форума приняли участие свыше 1500 человек, в этом году может быть еще больше. Такие мероприятия — шанс познакомить власть, людей и бизнес, позволить им познакомиться, высказаться, услышать друг друга и начать друг друга понимать».

Для визуального решения форума использованы мотивы городского фольклора. Завершит работу форума серия мероприятий, среди которых тренинги, креативные площадки, воркшоп по организации и продвижению событий и т.п.

Вход на мероприятия форума свободный. Более подробная информация — https://vk.com/norilsk_eto_my.

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