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Можно хоть в 90 лет: в Екатеринбурге студенты стали учить бабушек ландшафтному дизайну
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Можно хоть в 90 лет: в Екатеринбурге студенты стали учить бабушек ландшафтному дизайну 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Студенты Уральского института управления РАНХиГС при президенте РФ решили сделать из пенсионерок ландшафтных дизайнеров. Они хотят научить бабушек делать красивые клумбы без устаревших украшений из шин и пластиковых бутылок.
— Мы решили подключить к проекту бабушек, которым нравится сажать цветы возле дома. Подумали, что будет неплохо систематизировать их знания, а потом помочь им найти работу, чтобы они смогли на этом зарабатывать небольшую прибавку к пенсии, — рассказала Е1.RU студентка Ольга Молоствова.
Студенты нашли нескольких профессиональных дизайнеров, которые согласились преподавать для пожилых женщин. Курсы открыли прямо в академии.
— Первый набор был из наших знакомых бабушек. Правда, пришли 15 человек, а закончили курс только 7. Хоть они и пенсионерки, все занятые — у кого внуки, у кого походы по врачам, — сказала Ольга. — Сейчас хотим привлекать бабушек через ветеранскую организацию и хотим обратиться в соцзащиту.
Ограничений по возрасту для пенсионерок нет. Можно приходить хоть в 90 лет, если есть желание.
— Сначала бабушки слушают лекции, потом выполняют задания и обсуждают свои работы с преподавателями. Планируем делать проекты на компьютерах. Всего на курсах 14 занятий, они проходят в вечернее время, — рассказала студентка.
По её словам, сейчас студенты хотят обратиться в три управляющие компании, которые заведуют домами, где живут выпускницы курсов, и предложить их услуги.
— Ещё планируем работать с ТСЖ, представлять жильцам проект, чтобы они сами решали, как могут выглядеть клумбы у дома.
Следующие курсы для бабушек-дизайнеров начнутся 3 апреля, узнать подробности и записаться можно по телефону + 7 912 659 04 01.
Год назад в этом же вузе запустили ещё один проект для пенсионерок — наладили продажу вязаных шапок и варежек.
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