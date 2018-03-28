Можно хоть в 90 лет: в Екатеринбурге студенты стали учить бабушек ландшафтному дизайну

Студенты Уральского института управления РАНХиГС при президенте РФ решили сделать из пенсионерок ландшафтных дизайнеров. Они хотят научить бабушек делать красивые клумбы без устаревших украшений из шин и пластиковых бутылок.

— Мы решили подключить к проекту бабушек, которым нравится сажать цветы возле дома. Подумали, что будет неплохо систематизировать их знания, а потом помочь им найти работу, чтобы они смогли на этом зарабатывать небольшую прибавку к пенсии, — рассказала Е1.RU студентка Ольга Молоствова.

Студенты нашли нескольких профессиональных дизайнеров, которые согласились преподавать для пожилых женщин. Курсы открыли прямо в академии.

— Первый набор был из наших знакомых бабушек. Правда, пришли 15 человек, а закончили курс только 7. Хоть они и пенсионерки, все занятые — у кого внуки, у кого походы по врачам, — сказала Ольга. — Сейчас хотим привлекать бабушек через ветеранскую организацию и хотим обратиться в соцзащиту.

Ограничений по возрасту для пенсионерок нет. Можно приходить хоть в 90 лет, если есть желание.

— Сначала бабушки слушают лекции, потом выполняют задания и обсуждают свои работы с преподавателями. Планируем делать проекты на компьютерах. Всего на курсах 14 занятий, они проходят в вечернее время, — рассказала студентка.

По её словам, сейчас студенты хотят обратиться в три управляющие компании, которые заведуют домами, где живут выпускницы курсов, и предложить их услуги.

— Ещё планируем работать с ТСЖ, представлять жильцам проект, чтобы они сами решали, как могут выглядеть клумбы у дома.

Следующие курсы для бабушек-дизайнеров начнутся 3 апреля, узнать подробности и записаться можно по телефону + 7 912 659 04 01.

Год назад в этом же вузе запустили ещё один проект для пенсионерок — наладили продажу вязаных шапок и варежек.