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Грипп атакует Югру второй раз за год
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Грипп атакует Югру второй раз за год 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В зоне риска — школьники.
В Югре вырос уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эпидпорог уже превышен на 6% с показателем 941 случай на 100 тысяч населения. Основное количество больных — 74,6% — дети до 17 лет. Госпитализировано 312 человек, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Среднеокружной уровень заболеваемости выше нормы в Урае, Когалыме, Нефтеюганске, Кондинском, Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, в Березовском и Октябрьском районах. Всего по округу остановили работу 12 школ. Частично закрыты 18 классов в 11 учреждениях среднего образования. Также частично закрыты 25 групп в 16 детсадах.
Стоит отметить, что на Среднем Урале эпидпорог сейчас также превышен на 6%. Однако, по данным свердловского управления Роспотребнадзора, «волна гриппа» идет на спад. За неделю с 19 по 25 марта с гриппом слегли 36,4 тысячи человек. В столице региона уровень заболеваемости превышен на 34%.
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