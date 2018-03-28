Калининградские «Вести» проинспектировали ФОК и ТЦ в Советске

Визита надзорных ведомств в главном спортивном объекте города Советска решили не дожидаться. Администрация спорткомплекса сегодня сама решила проверить работу пожарной сигнализации. Всё ли в порядке, а также как обстоят дела в торговом центре, где не так давно во время строительных работ погиб рабочий.

Так выглядит сейчас торговый центр, где 17 марта под рухнувшей стеной погиб рабочий. Центр не закрывался ни на минуту. Кроме того, уже набрана новая бригада и ремонт продолжается. Бригадир Дмитрий показывает — на полу до сих пор остались пятна крови.

следственном комитете начали проверку по факту гибели рабочего в Советске

Дмитрий Иванов, бригадир:

— Так получилось, что сорвался профиль, и… Я точно не знаю, врать не буду. 00:13 «Здесь стояла стена, мы её уже демонтировали.

По всему второму этажу — наглухо задраенные вентиляции. С потолка свисают провода.

Елизавета Попович, корреспондент:

— В здании, где неделю назад произошла трагедия, страшно и в плане пожарной безопасности. Вот запасной выход, он закрыт намертво.

Одно из самых популярных мест в Советске физкультурно-оздоровительный центр. Здесь кинозал, боулинг, бассейн, ледовая арена. Ежедневно комплекс посещают сотни советчан и гостей из соседних городов. После трагедии в Кемерово здесь внепланово проверили все системы безопасности.

Виктория и Кирилл Титовы, жители Советска:

— Огнетушители есть, всё есть, плюс здесь стекла везде, их в случае чего можно разбить, легче выбраться отсюда. Тут по крайней мере первый этаж, если что выбраться можно всегда!.

По словам администратора, в случае ЧП бить стёкла не придётся. В общей сложности, здесь 26 входов и выходов.

Геннадий Шейко, администратор ФОКа:

— Открываются автоматически все входные и запасные двери, при этом включается система дымоудаления и вентиляции. Один раз в месяц мы проводим практические тренировки.

В кинозале начинается дневной сеанс. Местные контролёры утверждают, что двери здесь не закрывают ни в коем случае.

Алёна Кибкало, кассир-контролёр:

— Когда мы запускаем людей в зал, мы их не закрываем, мы сидим на своем месте, контролируем, когда идёт сеанс, после сеанса выпускаем. Дверь всегда открыта, они могут выйти в туалет или кафе, что-то приобрести.

По словам сотрудников ФОКа, сейчас количество посетителей здесь увеличилось у школьников весенние каникулы.