Совфед одобрил закон о запрете коммерческой рекламы на квитанциях по оплате ЖКУ

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Совет Федерации на пленарном заседании в среду со второй попытки одобрил закон о запрете рекламы на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг, уточнив в редакции согласительной комиссии, что речь идет именно о коммерческой рекламе.

Госдума 23 ноября 2017 года приняла закон, который запрещал размещение рекламы на платежных документах, в том числе на их оборотной стороне. Совет Федерации 29 ноября отклонил этот закон по предложению спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко , которая заявила, что не надо «такую чушь регулировать законом».

Первоначально он был отклонен Совфедом без предложения создать согласительную комиссию, однако после обращения профильного комитета Госдумы верхняя палата парламента приняла решение о ее создании.

Согласительная комиссия выработала компромиссный текст закона, согласно которому запрет не будет касаться социальной рекламы и справочно-информационных сведений.

Закон вступит в силу по истечении 60 дней после его официального опубликования.