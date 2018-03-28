Петербургские многоэтажки собрались оснастить датчиками утечки газа

Депутаты петербургского парламента собрались оборудовать многоэтажки датчиками, реагирующими на утечку газа. Законопроект уже принят во втором чтении.

Как сообщил депутат заксобрания Петербурга Денис Четырбок , оснащение домов газоанализаторами минимизирует возникновение аварийный ситуаций.

При утечке газа датчики смогут подать сигнал на диспетчерские пункты, оповестят жителей, также прибор сможет автоматически перекрыть подачу газа. Необходимость устанавливать датчики парламентарии собираются прописать в технический регламент о безопасности домов.

Изменить нормативы парламентарии решили после серии взрывов газа в многоквартирных домах.