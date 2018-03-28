Петербургские многоэтажки собрались оснастить датчиками утечки газа 

Депутаты петербургского парламента собрались оборудовать многоэтажки датчиками, реагирующими на утечку газа. Законопроект уже принят во втором чтении.
Как сообщил депутат заксобрания Петербурга Денис Четырбок, оснащение домов газоанализаторами минимизирует возникновение аварийный ситуаций.
При утечке газа датчики смогут подать сигнал на диспетчерские пункты, оповестят жителей, также прибор сможет автоматически перекрыть подачу газа. Необходимость устанавливать датчики парламентарии собираются прописать в технический регламент о безопасности домов.
Изменить нормативы парламентарии решили после серии взрывов газа в многоквартирных домах.
Последний такой случай был в Мурманске 20 марта, когда при обрушении дома погибли три человека. Подобные случаи происходят и в Петербурга. Так, 13 марта на проспекте Народного ополчения сложились перекрытия на двух этажа 9-этажного дома. Основная версия, которая рассматривается — взрыв газа.