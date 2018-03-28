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Источник: замгубернатора Кемеровской области Алексей Зеленин снят с должности
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших
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Источник: замгубернатора Кемеровской области Алексей Зеленин снят с должности
ТАСС
2 часа назад
Фото:
Вечерняя Москва
Комментарии
ТАСС
, 28 марта. Замгубернатора
Кемеровской области
Алексей Зеленин снят с должности, его место займет Ольга Турбаба, сообщил источник в областной администрации.
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