Ещё
Источник: замгубернатора Кемеровской области Алексей Зеленин снят с должности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Источник: замгубернатора Кемеровской области Алексей Зеленин снят с должности 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
ТАСС, 28 марта. Замгубернатора Кемеровской области Алексей Зеленин снят с должности, его место займет Ольга Турбаба, сообщил источник в областной администрации.
ТАСС: последние новости
Глава Кемеровской области попросил не спекулировать на трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" Глава заксобрания Нижегородской области Никита Сорокин сложил полномочия депутата В Москве начинает работать форум и выставка "Moscow International Recycling Expo"
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово355
Названо окончательное число погибших в Кемерово456
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово133
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1071
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
11:32
Путин заслушает доклады по ЧП в Кемерово
Политика Общество
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение