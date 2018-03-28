В Ростове в эти выходные будет работать передвижной парк ЧМ-2018

В ближайшие выходные, 31 марта и 1 апреля, с 12 до 20 часов в Ростове-на-Дону на Театральной площади будет работать передвижной парк Чемпионата мира по футболу-2018. В рамках мероприятия для всех желающих будут организованы мастер-классы, конкурсы и викторины на знание футбола. Также ростовчане и гости города смогут развлечься на футбольных аттракционах и сфотографироваться с талисманом соревнований — волком Забивакой.