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Курганская прокуратура из-за мусора возбудила дело на Роспотребнадзор
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Курганская прокуратура из-за мусора возбудила дело на Роспотребнадзор 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Курганской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства при обращении с отходами производства и потребления в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области.
Как отмечают в надзорном ведомстве, Прокуратурой установлено, что в процессе деятельности государственного органа образуются отходы производства и потребления различных классов опасности (лампы, мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный, отходы от канцелярской деятельности, от уборки территории и помещений). При этом в нарушение требований действующего законодательства Управлением Роспотребнадзора по Курганской области не принимаются меры по оформлению паспортов на отходы, не ведется их учет, у юридического лица отсутствует проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
По итогам проверки, как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Прокуратуры региона, Курганским межрайонным природоохранным прокурором в отношении государственного органа и ответственного должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов), руководителю Управления Роспотребнадзора по Курганской области внесено представление об устранении выявленных нарушений.
Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле ведомства.
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