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Снести гаражи, залатать дороги: чиновники решили навести порядок в Советском районе Самары
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Снести гаражи, залатать дороги: чиновники решили навести порядок в Советском районе Самары 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Советском районе Самары планируют отремонтировать около двух десятков дорог. Об этом стало известно на встрече местных жителей с мэром Еленой Лапушкиной.
— В 2018 году мы отремонтируем 18 дорожных проездов. В бюджете администрации на эти цели заложено 4,9 миллиона рублей. Контракт будет заключен во втором квартале текущего года, — рассказал глава администрации Советского района Вадим Бородин.
При этом чиновник уточнил, что всего на территории района имеется 180 проблемных дорог и проездов. Их будут приводить в порядок по мере поступления финансирования.
Также чиновники решили зачистить Советский район от незаконных объектов. Особое внимание уделят ржавым гаражам — их насчитали 128. В этом году в районе планируют демонтировать 60 подобных объектов.
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