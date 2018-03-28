Снести гаражи, залатать дороги: чиновники решили навести порядок в Советском районе Самары

В Советском районе Самары планируют отремонтировать около двух десятков дорог. Об этом стало известно на встрече местных жителей с мэром Еленой Лапушкиной

— В 2018 году мы отремонтируем 18 дорожных проездов. В бюджете администрации на эти цели заложено 4,9 миллиона рублей. Контракт будет заключен во втором квартале текущего года, — рассказал глава администрации Советского района Вадим Бородин.

При этом чиновник уточнил, что всего на территории района имеется 180 проблемных дорог и проездов. Их будут приводить в порядок по мере поступления финансирования.

Также чиновники решили зачистить Советский район от незаконных объектов. Особое внимание уделят ржавым гаражам — их насчитали 128. В этом году в районе планируют демонтировать 60 подобных объектов.