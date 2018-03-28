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Суд приостановил работу службы доставки суши «Харакири» на три месяца
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Суд приостановил работу службы доставки суши «Харакири» на три месяца 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Одна из старейших служб доставки суши «Харакири» в Новосибирске временно прекратит свою работу — сегодня, 28 марта, Центральный районный суд вынес решение по делу ООО «Суши-Экспресс» о нарушении санитарно-эпидемиологических требований (статья 6.6. КоАП РФ).
«В решении нет штрафа, это административное приостановление деятельности до трёх месяцев. Я отправила решение по делу для публикации на сайте суда», — сообщила корреспонденту НГС Анна Кашарина, помощник судьи по гражданским делам Александра Бутырина.
Корреспондент НГС отправил запрос в «Суши-Экспресс». Первый запрос в компанию о пяти случаях острой кишечной инфекцией у клиентов, отправленный 21 марта, пока также остался без ответа.
Решение суда вступило в силу сразу же после вынесения, пояснили в суде. Корреспондент НГС заказал в «Харакири» доставку суши — курьера обещали прислать через полотора часа.
Роспотребнадзор проверял ООО «Суши-Экспресс» с 20 марта — ведомство сообщило о пяти случаях острой кишечной инфекции у новосибирцев, поевших суши от этой службы доставки.
Компания «Суши-экспресс» занимается доставкой суши под торговой маркой «Харакири». Это первая доставка японской и китайской кухни в Новосибирске, основанная в 2003 году, говорится на сайте службы.
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