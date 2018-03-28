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Ткачев призвал бороться с фальсификатом в молочной отрасли «до последнего патрона»
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Ткачев призвал бороться с фальсификатом в молочной отрасли «до последнего патрона» 

Rambler News Service 2 часа назад
Борьба с фальсификатом, серыми схемами и реэкспортом в молочной отрасли должна быть на первом месте, заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев в ходе заседания итоговой коллегии Россельхознадзора за 2017 год.
«Борьба с фальсификатом, с серыми схемами, реэкспортом; сырным продуктом, который завозится к нам сотнями тысяч тонн, конечно, я считаю, должна быть на первом месте…. Это наша линия фронта, коллеги, здесь мы должны биться до последнего патрона, образно выражаясь. За нами Москва, за нами страна, за нами крестьяне, фермеры», — сказал он.
Ткачев отметил, что молочный рынок на сегодняшний день разбалансирован, «нет страха по большому счету».
«Все пытаются мудрить, химичить, на этом зарабатывать», — добавил министр.
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