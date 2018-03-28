Ткачев призвал бороться с фальсификатом в молочной отрасли «до последнего патрона»

Борьба с фальсификатом, серыми схемами и реэкспортом в молочной отрасли должна быть на первом месте, заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев в ходе заседания итоговой коллегии Россельхознадзора за 2017 год.

«Борьба с фальсификатом, с серыми схемами, реэкспортом; сырным продуктом, который завозится к нам сотнями тысяч тонн, конечно, я считаю, должна быть на первом месте…. Это наша линия фронта, коллеги, здесь мы должны биться до последнего патрона, образно выражаясь. За нами Москва , за нами страна, за нами крестьяне, фермеры», — сказал он.

Ткачев отметил, что молочный рынок на сегодняшний день разбалансирован, «нет страха по большому счету».

«Все пытаются мудрить, химичить, на этом зарабатывать», — добавил министр.