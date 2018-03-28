Гонщики на оленях. Обские угры в Сургутском районе состязались в скорости

Ежегодный слет оленеводов, по традиции, прошел в деревне Русскинская — поселении, исконно считающимся национальным. Это был уже 48 слет по счету. Правда, гостей и участников в этот раз было меньше, чем в прошлом году. Но количество не повлияло на качество: хватило и хлеба, и зрелищ.

Обгоняя весну

У Дня оленевода, охотника и рыбака есть несколько версий происхождения. В стародавние времена такие встречи жителей тундры и тайги были главным смотром женихов и невест. А другая такова, что, назначая день общего сбора, власти получали возможность «посчитать по головам» разбросанные по огромным территориям семьи, ведущие традиционный образ жизни. Ну и заодно здоровье проверить, просьбы и пожелания выслушать. Еще есть интересная примета: считается еще, что в марте, вслед за оленями, идет и долгожданная весна…

В Русскинской было многолюдно с раннего утра. Например, в прошлом году на слете побывало 5 тысяч человек. В этом, по подсчетам местной администрации, поскромнее — не больше трех тысяч.

Устроители праздника традиционное меню программы в этом году разбавили «изюминками». Ими стали конкурсы на лучшую аборигенную семью и дефиле в зимней нарядной национальной одежде. Самыми ожидаемыми, как обычно, остались гонки на оленях. В них почти весь день состязалось 60 упряжек. А победителем и обладателем главного приза от нефтяников — снегохода, стал Валерий Сопочин из Русскинской.

«Да просто мне повезло! Сейчас много молодых, неопытных… У меня жена-то не смогла (в гонках на оленях участвуют и женщины — прим.ред), я ее нарты взял и погнал. Дома оленей особо не гоняю, отбираю только на этот день самых лучших, ну, и участвую давно — лет семь, это сказывается», — рассказал победитель главных соревнований Дня оленевода.

Трасса, на которой соревнуются ханты, примерно 1,5 километра. Валерий Сопочин ее прошел меньше, чем за две минуты. В гонках участвуют только проверенные и тренированные животные. Олень по характеру своенравный, а еще очень пугливый. Поэтому, их долго приручают, учат выполнять команды и быстро преодолевать расстояния.

Китайцы и один афроамериканец

На ярмарочной площадке людей можно было встретить из разных уголков необъятного севера: Ямала, Красноярского края Тобольска . Откуда узнали? Так интернет сегодня знает все лучше нас! Увидели, прочитали и приехали. А что — выходной, свежий воздух, национальная кухня, выступления с самобытным окрасом: тут тебе и борьба на поясах, арканы ловко накидывают — не хуже киношных ковбоев. Много приезжих, много. Даже делегация китайских товарищей почтила праздник и — настоящий афроамериканец!

Глава Русскинской Александр Сытов с ним, говорят, прогуливался по ярмарке. Но лично я иностранцев так и не увидел. Может, холодно им стало, и они ушли греться в гостиницу. Хотя погоде надо отдать должное — было совсем не холодно, максимум 10 градусов мороза. Светило солнце и почти без ветра. Хороший день для прогулки, в том числе и для теплолюбивых заморских гостей.

Последние два года власти Сургутского района основной акцент делают на развитие этно-туризма. У муниципалитета, как и всего округа, — огромный потенциал для успешного привлечения туристов.