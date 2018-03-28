Ещё
Дошколята овладели математикой при помощи игр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Дошколята овладели математикой при помощи игр 

Управа района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Управа района Гагаринский
Новая математическая игра была проведена для воспитанников группы «Колобок» 26 марта. Обучение дошколят математике в увлекательном формате — необходимое условие для усвоения ими знаний.
Ребенка необходимо готовить к школьным дисциплинам уже с дошкольного возраста.
Именно такая ненавязчивая, развлекательная форма, а не принудительное обучение, помогает зажечь, а главное, поддержать интерес дошкольника к новому полезному материалу. На свет рождается юный исследователь, в котором не будет заглушено природное любопытство», — считает воспитатель Ирина Николаевна Кондрашкина.
Управа района Гагаринский: последние новости
Алексей Шапошников осмотрит модель памятника столичным ополченцам Студенты Губкинского университета познакомились с деятельностью Московского коксогазового завода В марте-апреле пройдет акция "Круг жизни. Саженцы деревьев в обмен на вторсырье"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово363
Названо окончательное число погибших в Кемерово456
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово133
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1071
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
11:32
Путин заслушает доклады по ЧП в Кемерово
Политика Общество
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение