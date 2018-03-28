Дошколята овладели математикой при помощи игр

Новая математическая игра была проведена для воспитанников группы «Колобок» 26 марта. Обучение дошколят математике в увлекательном формате — необходимое условие для усвоения ими знаний.

Ребенка необходимо готовить к школьным дисциплинам уже с дошкольного возраста.

Именно такая ненавязчивая, развлекательная форма, а не принудительное обучение, помогает зажечь, а главное, поддержать интерес дошкольника к новому полезному материалу. На свет рождается юный исследователь, в котором не будет заглушено природное любопытство», — считает воспитатель Ирина Николаевна Кондрашкина.