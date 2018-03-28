Свердловский «Водоканал» будет выбивать долги при помощи коллекторов

Согласно тексту конкурсной документации, МУП «Водоканал» ищет фирму, которая будет оказывать услуги «претензионно-искового характера, направленных на взыскание дебиторской задолженности по договорам на отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод», проще говоря, коллекторов. Отмечается, что долги будут выбивать с контрагентов предприятия. За это МУП готово заплатить 5 миллионов рублей.

Заявки нужно подавать до 17 апреля, победитель конкурса определится 24 апреля.