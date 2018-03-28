В Ставрополе организатора конных прогулок осудят за травмы 5-летней девочки

Уголовное дело против женщины, организовывавшей конные прогулки, возбуждено в Ставрополе . Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

Следователям стало известно, что с апреля 2016 по март 2017 года 49-летняя ставропольчанка, будучи предпринимателем, организовывала конные прогулки возле центрального парка.

Для работы она привлекла 15-летнюю девочку, пообещав ей бесплатное обучение верховой езде.

Во время очередной прогулки беспокойная лошадь сбросила с себя 5-летнего ребенка. Предотвратить падение юной работнице не удалось, поскольку она не обладала специальными для этого навыками.

Девочка получила закрытые компрессионные переломы шестого и седьмого грудных позвонков.