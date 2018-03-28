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В Ставрополе организатора конных прогулок осудят за травмы 5-летней девочки
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Ставрополе организатора конных прогулок осудят за травмы 5-летней девочки 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Уголовное дело против женщины, организовывавшей конные прогулки, возбуждено в Ставрополе. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
Следователям стало известно, что с апреля 2016 по март 2017 года 49-летняя ставропольчанка, будучи предпринимателем, организовывала конные прогулки возле центрального парка.
Для работы она привлекла 15-летнюю девочку, пообещав ей бесплатное обучение верховой езде.
Во время очередной прогулки беспокойная лошадь сбросила с себя 5-летнего ребенка. Предотвратить падение юной работнице не удалось, поскольку она не обладала специальными для этого навыками.
Девочка получила закрытые компрессионные переломы шестого и седьмого грудных позвонков.
Против предпринимательницы возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Дело направлено в прокуратуру.
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