Школу-интернат в Большом Мурашкине не закроют

Школа-интернат для слабослышащих и позднооглохших детей в р.п. Большое Мурашкино не будет закрыта, сообщили в пресс-службе ОНФ по Нижегородской области.

Сейчас в школе обучаются около 50 детей, хотя ранее насчитывалось не менее 150 воспитанников.

По мнению сотрудников, в интернате были созданы условия, препятствующие осуществлению комплектования на 2017-2018 учебный год. Согласно письму минобразования , принято решение о приостановлении комплектования с 1 сентября 2017 года с последующим поэтапным выводом обучающихся в школу №65 Нижнего Новгорода.

Сегодня стало известно, что школа-интернат продолжает работать в штатном режиме, а ее финансирование, предусмотренное в областном бюджете на 2018 год, сохраняется в полном объеме.

«Мы благодарны региональным властям за конструктивный диалог. Вопрос закрытия школы-интерната больше не стоит, однако пока не решен вопрос отопления здания и его ремонта», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Соломон Апоян.