Жильцов аварийных домов на Камчатской расселят в течение пяти лет

Жители аварийных домов на Лесобазе встретились с главой администрации Александром Моором и его замом Павлом Переваловым . В прошлый раз, когда они собирались, городские власти обещали попробовать договориться с застройщиком и ускорить процесс сноса зданий, непригодных для жизни. В результате компания «Аква-Инвест», которая и должна была проводить работы, оказалась не в состоянии это сделать. После чего глава города заявил, что договор с ними будет расторгнут. При этом он пообещал, что в ближайшем времени специально для жителей Камчатской улицы разработают программу по сносу, и уже через пять лет все 85 домов будут расселены. Но для того, чтобы бараки признали непригодными, собственникам придется раскошелиться и за свой счет провести экспертизу.

По итогам встречи тюменцы хоть и остались довольны, но признались, что их мучают сомнения. Первый повод для тревоги — то, что новые квартиры им могут дать в отдаленных районах, куда им совсем не хочется переезжать. У кого-то неподалеку от Камчатской работа, у кого-то рядом живут родственники. Вторая причина для беспокойства заключается в том, что им все равно придется еще несколько лет жить в нечеловеческих условиях.

— Мы каждый день подвергаем наших детей опасности, живя в этих бараках! Я сегодня зашла в ванную комнату и увидела, что ванна пошла вниз. Дом обваливается, как тут прожить еще пять лет? — возмущается одна из жительниц Лесобазы, которую по непонятным причинам не пустили на эту встречу.

Обсудить эти и другие вопросы не смогли еще порядка десяти человек с этого района. Они не попали в список жителей, приглашенных на встречу. Им ничего не оставалось, кроме как стоять у администрации и ждать своих соседей.

— Этой зимой в нашем доме на стенах были глыбы льда. Дом у нас вообще бамовский — это сэндвич панели с минватой. После пожара вата вообще опустилась вниз. Все прогорело, потолок проваливается, пол уходит вниз, подвал затоплен, в воздухе стоят ароматы и запахи канализации… Кошмар. Ремонт в подъезде за свой счет делали и своими руками. С крыши бежит, так как шифер дырявый. У меня квартира тазиками заставлена, — рассказывает Любовь Диденко, жительница дома №107 по улице Камчатской.

Пожар, о котором говорят тюменцы произошел в феврале прошлого года. Тогда выгорели две квартиры — на первом и втором этажах. Жильцов дома отправили на временное проживание в гостиницу «Колос». Но спустя месяц, по словам погорельцев, их культурно попросили съехать. Любовь Диденко в беседе с журналистом 72.ru призналась, что тогда ей было негде жить, поэтому она спала в вагончике на даче.

В администрации города нам объяснили, почему не все желающие смогли поприсутствовать на встрече с мэром города и его заместителем. Оказалось, что этих жителей, а вернее инициативную группу, собрал один из депутатов городской думы, курирующий этот округ. Тем не менее, заверили в администрации, то, что эти люди не смогли с глазу на глаз пообщаться с чиновниками, не значит, что они не могут озвучить свои проблемы. Им назначали дополнительную встречу в администрации на сегодня.