Ещё
Минэкономразвития будет готовить в Башкирии специалистов по работе с инвестициями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Минэкономразвития будет готовить в Башкирии специалистов по работе с инвестициями 

ТАСС 25 минут назад
УФА, 28 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ намерено создать в Башкирии центр подготовки специалистов в органах власти по работе с частными инвестициями. Об этом сообщил директор департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков.
"Предлагаем создать в республике центр подготовки специалистов в органах власти по работе с частными инвестициями. Всю методологическую поддержку материалами мы готовы обеспечить. Мы поставим для себя определенную цель — обучить, например, 5 тыс. человек из разных регионов страны. Я прошу подумать над этим предложением", — сказал Вахруков, обращаясь к вице-премьеру Башкирии Евгению Гурьеву в ходе открытого выездное совещание Минэкономразвития РФ в Уфе.
"Думать не будем, мы принимаем сразу ваше предложение, вся необходимая поддержка — методологическая, организационная, материальная — будет оказана", — ответил Гурьев.
В беседе с журналистами вице-премьер пояснил, что создание центра позволит получить «более квалифицированные кадры в органах власти, институтах развития, поможет инвесторам более скрупулезно подходить к оценке своих финансовых рисков». Гурьев отметил, что центр, предположительно, создадут на базе Корпорации развития Башкирии.
28 марта в Уфе Минэкономразвития РФ проводит открытое заседание по обсуждению системы «Одного окна» при рассмотрении и реализации инвестиционных проектов.
ТАСС: последние новости
Структура "Ростеха" подала заявку на конкурс строительства электростанции в Тамани Празднование дня театра в Рязани, Липицке и Владимире перенесли из-за трагедии в Кемерово Трамп решил лишить ряд проживающих в США либерийцев особого статуса и выслать
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1049
Названо окончательное число погибших в Кемерово122
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово107
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»22
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»182
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
04:19
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»
В мире
01:07
Останкинская башня выключила подсветку
Новости Москвы
04:42
ВВС США рассказали про войну в 2030 году
Армия Оружие
01:36
Голый автоугонщик орудовал в Иркутске
Происшествия
02:17
В России начался траур по жертвам в Кемерово
Происшествия
17:44
Фотограф спас 30 детей в ТЦ «Зимняя вишня»
Происшествия Пожары
00:38
Стоявшая фура беспричинно упала
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение