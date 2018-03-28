Минэкономразвития будет готовить в Башкирии специалистов по работе с инвестициями

УФА , 28 марта. / ТАСС /. Минэкономразвития РФ намерено создать в Башкирии центр подготовки специалистов в органах власти по работе с частными инвестициями. Об этом сообщил директор департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков.

"Предлагаем создать в республике центр подготовки специалистов в органах власти по работе с частными инвестициями. Всю методологическую поддержку материалами мы готовы обеспечить. Мы поставим для себя определенную цель — обучить, например, 5 тыс. человек из разных регионов страны. Я прошу подумать над этим предложением", — сказал Вахруков, обращаясь к вице-премьеру Башкирии Евгению Гурьеву в ходе открытого выездное совещание Минэкономразвития РФ в Уфе.

"Думать не будем, мы принимаем сразу ваше предложение, вся необходимая поддержка — методологическая, организационная, материальная — будет оказана", — ответил Гурьев.

В беседе с журналистами вице-премьер пояснил, что создание центра позволит получить «более квалифицированные кадры в органах власти, институтах развития, поможет инвесторам более скрупулезно подходить к оценке своих финансовых рисков». Гурьев отметил, что центр, предположительно, создадут на базе Корпорации развития Башкирии.

28 марта в Уфе Минэкономразвития РФ проводит открытое заседание по обсуждению системы «Одного окна» при рассмотрении и реализации инвестиционных проектов.