«Беспредельная некомпетентность»: глава Поморья высказался о критике перинатального центра в Архангельске

«Горячий пирожок», как назвал перинатальный центр глава Поморья Игорь Орлов , откроют, по осторожным предсказаниям специалистов, в конце мая вместо обещанной первой декады марта. Строительно-монтажные работы завершились, сейчас здание приводят в порядок руками волонтеров и ждут санитарно-эпидемиологическое заключение.

— Искренне говорю, с болью в душе отношусь к тому, как сейчас формируются вопросы здравоохранения. Да, мы добились результатов, да, мы построим 16 ФАПов, есть серьезные планы по детской областной больнице, есть понимание по изменениям в структуре. Перинатальный центр наш — это прорыв, кто бы что ни говорил плохого, это говорит о беспредельной некомпетентности, — пояснил на сессии Архангельского областного собрания депутатов Игорь Орлов. — Нам нужно прийти к каждому человеку и сделать соприкосновения с медициной комфортными. Эту тему не залить деньгами или только строительством. Нам нужно устраивать систему, даже на таком уровне социального отношения.

Строительство в Архангельске велось в соответствии с федеральной программой развития сети перинатальных центров в регионах России . По всей стране должно быть введено в эксплуатацию 15 подобных центров. На Северо-Западе со строительством центров возникли определенные проблемы, здание строили с сильными задержками.

Одной из проблем общества губернатор Архангельской области назвал «разнузданную дискредитацию» профессии врача. Последние скандалы в сфере здравоохранения региона глава Поморья счел фейковыми.

— Ничего не доказано, но уже везде навешан ярлык «врачи — враги». Мы прошли эту тему, чиновники — враги, но допускать такое отношение к врачам — недопустимо. По крайне мере, это безкультурье. Больницы будем строить, но нам нужно заняться другим вопросом, — резюмировал Орлов.