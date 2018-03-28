Ещё
«Беспредельная некомпетентность»: глава Поморья высказался о критике перинатального центра в Архангельске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Беспредельная некомпетентность»: глава Поморья высказался о критике перинатального центра в Архангельске 

29.ru 23 минуты назад
Фото: 29.ru
«Горячий пирожок», как назвал перинатальный центр глава Поморья Игорь Орлов, откроют, по осторожным предсказаниям специалистов, в конце мая вместо обещанной первой декады марта. Строительно-монтажные работы завершились, сейчас здание приводят в порядок руками волонтеров и ждут санитарно-эпидемиологическое заключение.
— Искренне говорю, с болью в душе отношусь к тому, как сейчас формируются вопросы здравоохранения. Да, мы добились результатов, да, мы построим 16 ФАПов, есть серьезные планы по детской областной больнице, есть понимание по изменениям в структуре. Перинатальный центр наш — это прорыв, кто бы что ни говорил плохого, это говорит о беспредельной некомпетентности, — пояснил на сессии Архангельского областного собрания депутатов Игорь Орлов. — Нам нужно прийти к каждому человеку и сделать соприкосновения с медициной комфортными. Эту тему не залить деньгами или только строительством. Нам нужно устраивать систему, даже на таком уровне социального отношения.
Строительство в Архангельске велось в соответствии с федеральной программой развития сети перинатальных центров в регионах России. По всей стране должно быть введено в эксплуатацию 15 подобных центров. На Северо-Западе со строительством центров возникли определенные проблемы, здание строили с сильными задержками.
Одной из проблем общества губернатор Архангельской области назвал «разнузданную дискредитацию» профессии врача. Последние скандалы в сфере здравоохранения региона глава Поморья счел фейковыми.
— Ничего не доказано, но уже везде навешан ярлык «врачи — враги». Мы прошли эту тему, чиновники — враги, но допускать такое отношение к врачам — недопустимо. По крайне мере, это безкультурье. Больницы будем строить, но нам нужно заняться другим вопросом, — резюмировал Орлов.
29.ru: последние новости
«Против диктата регионального правительства»: 27 марта Вельск выйдет на митинг «Это не страшные трещины»: после текста на 29.ru Минстрой взялся за устранение дефектов в домах на Московском Иван Ургант предположил, что Древарх — «грязный ангел» от ЛДПР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1048
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово107
Названо окончательное число погибших в Кемерово117
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»21
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»180
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
04:19
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»
В мире
01:07
Останкинская башня выключила подсветку
Новости Москвы
04:42
ВВС США рассказали про войну в 2030 году
Армия Оружие
01:36
Голый автоугонщик орудовал в Иркутске
Происшествия
02:17
В России начался траур по жертвам в Кемерово
Происшествия
17:44
Фотограф спас 30 детей в ТЦ «Зимняя вишня»
Происшествия Пожары
00:38
Стоявшая фура беспричинно упала
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение