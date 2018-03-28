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Госдума рассмотрит возможность ужесточить ответственность авиадебоширов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Госдума рассмотрит возможность ужесточить ответственность авиадебоширов 

Свободная пресса 25 минут назад
Правительство РФ направило на рассмотрение в Государственную Думу законопроект, ужесточающий ответственность граждан за совершение противоправных действий на борту самолёта.
"Законопроектом предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна, а также за ряд других противоправных деяний, совершаемых на воздушном транспорте", — приводит текст справки к документу РИА Новости.
Кроме того, предполагается ужесточение ответственности за хулиганство и на других видах общественного транспорта.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что пассажир рейса Москва-Нью-Йорк стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве и побоях после того, как устроил дебош на борту самолета. Пассажир бизнес-класса грубо нарушал общественный порядок, использовал нецензурную лексику, не реагировал на замечания и создавал реальную угрозу безопасности полета и жизни пассажиров. Кроме того, мужчина нанес удар по лицу бортпроводнице.
В 2016 году президент России Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым поддержал его предложение о создании «черных списков» буйных авиапассажиров и введении уголовной ответственности за агрессивные действия на борту.
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