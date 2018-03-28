Госдума рассмотрит возможность ужесточить ответственность авиадебоширов

"Законопроектом предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна, а также за ряд других противоправных деяний, совершаемых на воздушном транспорте", — приводит текст справки к документу РИА Новости

Кроме того, предполагается ужесточение ответственности за хулиганство и на других видах общественного транспорта.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что пассажир рейса Москва-Нью-Йорк стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве и побоях после того, как устроил дебош на борту самолета. Пассажир бизнес-класса грубо нарушал общественный порядок, использовал нецензурную лексику, не реагировал на замечания и создавал реальную угрозу безопасности полета и жизни пассажиров. Кроме того, мужчина нанес удар по лицу бортпроводнице.