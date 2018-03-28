Под Ревдой разгорается коммунальный скандал: местные жители остались без света и воды

Круглый год в садоводческом товариществе проживает около десяти семей. Из-за отсутствия света, люди лишены и воды, так как скважины без электричества не работают. Некоторые семьи уже начали покидать участки. Другого выхода нет: свет и вода отсутствуют, запасы дров иссякли. Задолженность коллективного сада за свет перед соседним товариществом, через которое сад получает электричество, по словам председателя, на январь текущего года составила около 20 000 рублей.

Часть людей в своих проблемах винит электрика.

«У нас есть внештатный электрик, собрал со всех деньги: за свет и за все остальное. А светом с нами «делился» соседний сад «СУМЗ 6», мы были подключены от них. Оказалось, что наш электрик задолжал их саду около 50 000 рублей. Перед Новым годом нам пришлось своими силами второй раз собирать деньги, чтоб хотя бы праздник встретить со светом. Дети же у всех», — рассказал корреспонденту «ФедералПресс» собственник участка в саду №7 Олег Дульцев.

Председатель садоводческого товарищества Дмитрий Сийков подтверждает, что света в саду нет из-за образовавшейся задолженности. Вот только электрик, по его словам, к ее появлению не имеет никакого отношения: часть денег мужчина забрал себе, потому что ранее авансом вкладывал свои деньги в оплату света.

«Если кто-то заплатил, а кто-то нет, что делать то? Они то отдадут, то не отдадут. Он из своих платил, отдавал деньги из своего кармана. Естественно, когда ему отдали деньги, он их себе в карман положил», — пояснил председатель.

Мужчина уверен, что цифры счетчиков не сходятся с потребляемым объемом электричества, потому что кто-то из своих ворует ресурс. Причем делает это без лишней скромности: потребление электричество летом держалось на отметке 4000 кВТ, зимой стало равно 8000 кВТ.

«Я собрал собрание, они там чуть не дрались. Сказал, что украл кто-то из вас, найдите этого человека. Пускай он оплатит и вас подключат к свету. Я свою зарплату должен отдать что ли? Когда мы в магазин приходим, мы за продукты платим? Платим. Если здесь вы нажгли света, то идите и платите», — пояснил корреспонденту «ФедералПресс» председатель садоводческого товарищества Дмитрий Сийков.

Скорее всего семьям, проживающим на территории сада придется жить без света до начала садоводческого сезона. Потому что вряд ли вор признается сам, и вряд ли тот, кто исправно оплачивает ресурс и не ворует, согласится платить за кого-то еще. Весной вернуть свет в сад планируют за счет авансовых платежей собственников. Окончательно разрешится ситуация только когда в коллективный сад будет проложена собственная линия. По новым правилам счетчики установят не внутри домиков собственников, а за их пределами, что помешает нелегально брать ресурс.

Фото: Олег Дульцев.