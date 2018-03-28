Пекин накрыли пыль и смог

Пекин, 28 марта / Синьхуа / — В среду утром китайскую столицу накрыли пыль и смог, что привело к заметному ухудшению видимости. В связи с этим городская метеослужба в 05:35 объявила синий уровень тревоги.

По информации ведомства, пришедшая из Монголии песчано-пыльная буря обрушилась на Пекин в шесть часов утра. Город будет находиться под ее властью целый день.

Напомним, что в понедельник пекинские власти объявили оранжевое предупреждение о серьезном загрязнении воздуха. Меры реагирования на загрязнение в рамках данного предупреждения будут действовать до 24:00 28 марта.

Согласно данным Пекинского центра мониторинга окружающей среды, в среду в черте города средняя концентрация частиц PM10 достигла 1988 мкг на кубометр, а концентрация частиц PM2,5 — 193 мкг на кубометр.