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Пекин накрыли пыль и смог
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Пекин накрыли пыль и смог 

ИА Синьхуа 26 минут назад
Пекин, 28 марта /Синьхуа/ — В среду утром китайскую столицу накрыли пыль и смог, что привело к заметному ухудшению видимости. В связи с этим городская метеослужба в 05:35 объявила синий уровень тревоги.
По информации ведомства, пришедшая из Монголии песчано-пыльная буря обрушилась на Пекин в шесть часов утра. Город будет находиться под ее властью целый день.
Напомним, что в понедельник пекинские власти объявили оранжевое предупреждение о серьезном загрязнении воздуха. Меры реагирования на загрязнение в рамках данного предупреждения будут действовать до 24:00 28 марта.
Согласно данным Пекинского центра мониторинга окружающей среды, в среду в черте города средняя концентрация частиц PM10 достигла 1988 мкг на кубометр, а концентрация частиц PM2,5 — 193 мкг на кубометр.
В Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий. -0-
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