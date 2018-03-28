В адрес начальника УТ МВД России по ДФО генерал-майора полиции Александра Кема поступило письмо со словами благодарности

В адрес начальника Управления на транспорте МВД России по ДФО генерал-майора полиции Александра Кема поступило письмо со словами благодарности от жительницы Сахалинской области , которая отметила высокий профессионализм, неравнодушие и оперативность транспортных полицейских.

Женщина рассказала в письме, что муж в нарушении определения суда вывез их двухмесячного сына из Южно-Сахалинска город Владивосток . Она незамедлительно обратилась за помощью в Сахалинский линейный отдел МВД России на транспорте. Транспортные полицейские Сахалина связались со своими коллегами из Владивостока и в дежурные сутки установили местонахождение отца и ребенка.

Мужчина был доставлен в Линейный отдел полиции, расположенный в аэропорту города Владивостока. Отец пояснил стражам правопорядка, что тоска по ребенку побудила его на такой поступок.

Пока полицейские допрашивали отца, малыш находился под чутким присмотром инспекторов по делам несовершеннолетних, которые кормили его, играли с ним и следили за его состоянием здоровья.

Мама мальчика первым же рейсом отправилась в Приморье. Сразу по прилету ее встретили инспекторы по делам несовершеннолетних Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте вернули малыша и оказали психологическую помощь.