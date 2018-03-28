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В России разрешат проводить контроль численности животных в общедоступных угодьях
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В России разрешат проводить контроль численности животных в общедоступных угодьях 

Парламентская газета 30 минут назад
Фото: Парламентская газета
Физические лица и сотрудники предприятий, а также должностные лица смогут осуществлять контроль численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Заксобрание Костромской области, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что действующее законодательство об охоте имеет пробел, из-за которого привлечь граждан и юрлиц к контролю численности охотресурсов в общедоступных угодьях невозможно.
Так, в соответствии с частью 3 статьи 16 федерального закона «Об охоте» регулирование численности осуществляют только работники предприятий, в обязанности которых такой вид охоты входит на основании трудового или гражданско-правового договора.
При этом они обязаны иметь разрешение, которое может выдать только юрлицо или индивидуальный предприниматель, заключившие охотхозяйственное соглашение.
Однако общедоступные угодья находятся в ведении региональных властей, из-за чего ни должностные лица уполномоченных органов власти, ни граждане не могут проводить контроль численности.
«Таким образом, реализация положений Закона об охоте в части осуществления охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях невозможна», — сказано в пояснительной записке.
Чтобы исправить этот недочёт, депутаты Заксобрания Костромской области предлагают разрешить работникам частных предприятий и должностным лицам уполномоченных органов государственной власти охоту в целях контроля численности животных в общедоступных угодьях.
Для осуществления контроля численности будет достаточно трудового или гражданско-правового договора, в котором будет указано, что данный вид охоты входит в обязанности лица, заключившего договор.
При этом законопроектом предлагается запретить продажу добытых в ходе контроля численности ресурсов: меха, мяса и так далее. По мнению законодателей, это позволит предотвратить злоупотребления при проведении указанных мероприятий.
Чаще всего в России вводят контроль численности охотничьих ресурсов из-за вспышек бешенства. По данным авторов законопроекта, в 2017 году было зарегистрировано 1483 вспышки заболевания, из которых около половины приходится на диких животных, в первую очередь, лис. Однако из-за пробела в законодательстве контроль численности оказывается неэффективен, так как фактически не затрагивает общедоступные угодья.
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