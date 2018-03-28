В России разрешат проводить контроль численности животных в общедоступных угодьях

Физические лица и сотрудники предприятий, а также должностные лица смогут осуществлять контроль численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Заксобрание Костромской области , сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что действующее законодательство об охоте имеет пробел, из-за которого привлечь граждан и юрлиц к контролю численности охотресурсов в общедоступных угодьях невозможно.

Так, в соответствии с частью 3 статьи 16 федерального закона «Об охоте» регулирование численности осуществляют только работники предприятий, в обязанности которых такой вид охоты входит на основании трудового или гражданско-правового договора.

При этом они обязаны иметь разрешение, которое может выдать только юрлицо или индивидуальный предприниматель, заключившие охотхозяйственное соглашение.

Однако общедоступные угодья находятся в ведении региональных властей, из-за чего ни должностные лица уполномоченных органов власти, ни граждане не могут проводить контроль численности.

«Таким образом, реализация положений Закона об охоте в части осуществления охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях невозможна», — сказано в пояснительной записке.

Чтобы исправить этот недочёт, депутаты Заксобрания Костромской области предлагают разрешить работникам частных предприятий и должностным лицам уполномоченных органов государственной власти охоту в целях контроля численности животных в общедоступных угодьях.

Для осуществления контроля численности будет достаточно трудового или гражданско-правового договора, в котором будет указано, что данный вид охоты входит в обязанности лица, заключившего договор.

При этом законопроектом предлагается запретить продажу добытых в ходе контроля численности ресурсов: меха, мяса и так далее. По мнению законодателей, это позволит предотвратить злоупотребления при проведении указанных мероприятий.