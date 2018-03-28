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Ставропольские студенты получат социальное пособие на проезд
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Ставропольские студенты получат социальное пособие на проезд 

АиФ Ставрополье 29 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Студенты Ставрополя имеют право на социальное пособие на проезд в общественном транспорте, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городской администрации.
Пособие на проезд будет выплачиваться взамен ранее предоставляемой льготе на проезд в междугородних автобусах.
Претендовать на выплату в 1250, 46 рублей могут студенты-очники до 23 лет, признанные малоимущими.
Подать документы на получение пособия нужно до 30 апреля. Как это сделать можно узнать по телефонам: 56-08-41,56-66-87 или по адресу: ул. Ленина, д. 415-б, кабинет 216.
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