Ставропольские студенты получат социальное пособие на проезд

Студенты Ставрополя имеют право на социальное пособие на проезд в общественном транспорте, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городской администрации.

Пособие на проезд будет выплачиваться взамен ранее предоставляемой льготе на проезд в междугородних автобусах.

Претендовать на выплату в 1250, 46 рублей могут студенты-очники до 23 лет, признанные малоимущими.

Подать документы на получение пособия нужно до 30 апреля. Как это сделать можно узнать по телефонам: 56-08-41,56-66-87 или по адресу: ул. Ленина, д. 415-б, кабинет 216.