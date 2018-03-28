В Гомеле обсудили развитие единого информационного пространства

Эти и другие вопросы обсуждались в Гомеле на расширенном заседании Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси России по информационной политике и Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации.

Говоря об освещении в СМИ вопросов Союзного государства, председатель комиссии Андрей Наумович фундамент единого информационного пространства назвал построенным, но на его основе еще многое предстоит сделать. Он выступил с предложением по активизации этой работы:

— Мне бы хотелось, и депутаты, думаю, меня поддержат, чтобы мы организовали в рамках Союзного государства конкурс на лучшие материалы «показывающих» и пишущих средств массовой информации. И в этом мероприятии, которое, надеюсь, станет традиционным, максимально задействовать региональные СМИ. У нас есть определенные наработки в этом направлении, но пока на уровне города Минска

Эксперты полагают, что работа по отмене роуминга в Союзном государстве займет не один год Серьезным шагом по сближению двух стран стала бы и отмена роуминга. Однако официальный представитель Министерства связи и массовых коммуникаций России Константин Глухов несколько озадачил участников заседания:

— Проведенный российской стороной анализ показывает, что в сложившихся экономических условиях возможности отмены роуминга нет.

В cвою очередь, союзные депутаты констатировали: вопрос находится на контроле у президентов Беларуси и России, принятого решения о проработке возможности отмены роуминга никто не отменял, и работа по реализации этого проекта ведется. Пока Россия начала процесс отмены внутрисетевого роуминга между регионами. Что касается преобразований на всей территории Союзного государства, то эксперты считают: это вопрос сложный и его решение займет не один год.