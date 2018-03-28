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На Чкаловском в Ростове раздавали еду бомжам
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На Чкаловском в Ростове раздавали еду бомжам 

Деловое сообщество 36 минут назад
Накануне днем, во вторник, 27 марта, в переулке Днепровском в Ростове-на-Дону несколько человек раздавали бесплатно продукты питания и теплые вещи людям без определенного места жительства, а также малоимущим гражданам. Об этом одна из жительниц донской столицы рассказала в популярном паблике в социальных сетях. Она восхитилась таким поступком и похвалила благотворителей.
Пользователи, комментирующие запись, поддержали ее. Ростовчане отметили, что благодаря таким неравнодушным жителям еще остается шанс на позитивные перемены в душах россиян.
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