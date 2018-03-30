Предложения рабочей группы в ГД по улучшению сферы безопасности могут войти в законопроект о госконтроле

Законодательные предложения членов рабочей группы при комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции по совершенствованию законодательства об обеспечении безопасности в местах массового скопления людей могут войти в законопроект о реформе государственного контроля в виде поправок ко второму чтению. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил первый заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

«Сегодня есть законопроект, который был внесен, по контрольно-надзорной деятельности, в целом, государственной и муниципальной. Он принят в первом чтении в двадцатых числах февраля. Законопроект, можно сказать, революционный в контрольно-надзорный деятельности. Он полностью регламентирует эти вопросы и правоотношения контролирующих органов и бизнеса, регламентирует вопросы, как оценивать работу, эффективность контрольной деятельности, упор делается на профилактику правонарушений, на минимизацию ущерба. Надо смотреть, какие коррективы туда вносить ко второму чтению и делать поправки», — сказал Э. Валеев.

Также он подчеркнул, что все законодательные предложения будут сформированы только после анализа действующего законодательства в области безопасности, а также после проведения правоприменительной практики.

«Сначала должен быть анализ действующего законодательства, правоприменительной практики, второе — мы должны получить сведения у контрольно-надзорных органов, у следствия об основных причинах, которые привели к такой трагедии. Исходя из этого определиться, есть ли необходимость вносить коррективы в техрегламент по безопасности здания, технический регламент по пожарной безопасности, в закон о противопожарной безопасности. После этого всем членам группы было предложено поработать, посмотреть, проанализировать», — пояснил депутат.

Он добавил, что в составе рабочей группы также есть представители комитета ГД по транспорту и строительству, комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, а также члены комитета ГД по контролю и регламенту.

Ранее СМИ сообщили, что в Госдуме при комитете по безопасности и противодействию коррупции была создана рабочая группа по совершенствованию законодательства об обеспечении безопасности в местах массового скопления людей, в том числе в торгово-развлекательных комплексах.

Кроме того, 21 февраля депутаты нижней палаты парламента в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении правительственный законопроект, направленный на реформирование государственного и муниципального контроля путем повышения его эффективности, снижения избыточного вмешательства в деятельность граждан и организаций.

Данный проект закона определяет правовые и организационные основы системы государственного и муниципального контроля в РФ , осуществляемого органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, общие принципы его осуществления и защиты прав граждан и организаций при осуществлении контроля.

Также законопроектом устанавливается перечень основных понятий, применяющихся при правовом регулировании государственного и муниципального контроля.

Законопроектом определяются органы государственного и муниципального контроля, а также уточняется порядок проведения экспертизы, статус экспертных организаций и экспертов.

Кроме того, законопроектом также предусмотрены меры, направленные на реализацию гражданами и организациями права на обжалование действий должностных лиц органов государственного и муниципального контроля при проведении мероприятий контроля, а также их результатов.