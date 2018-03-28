Комитет ГД поддержал проект об ответственности за приглашенных иностранцев

МОСКВА , 28 мар — РИА Новости . Комитет ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект об ответственности юридических лиц и граждан, приглашающих иностранцев в Россию , за нарушение ими сроков выезда из страны или несоблюдение заявленной цели визита.

Законопроект предлагает обязать физических лиц, являющихся приглашающей стороной, обеспечивать соблюдение иностранными гражданами заявленной цели въезда в Россию и сроков их пребывания в стране. Также предлагается установить аналогичную ответственность для юридических и должностных лиц.

Целью проекта является повышение эффективности механизмов соблюдения пребывающими в России иностранными гражданами норм российского миграционного законодательства.