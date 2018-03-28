В Испании представили самый большой круизный лайнер в мире

В порту города Малага, расположенном на юге Испании , представили самый крупный в мире круизный лайнер. Его длина составляет 362 метра (как три с половиной футбольных поля), ширина — 66 метров, высота — 72,5 метра, а водоизмещение — 230 тысяч тонн. Назвали судно «Симфония морей».

Его строительство велось почти два с половиной года. Торжественная закладка состоялась в конце октября 2015 года на верфи STX France во французском Сен-Назере. В июне 2017 года судно спустили на воду, а несколько дней назад передали круизной компании Royal Caribbean International.

Примечательно, что компания уже не первый раз бьет рекорды по размерам свои судов. Первые строки рейтинга прежде занимали другие три лайнера этого же класса. «Симфония морей» крупнее своего предшественника буквально на несколько метров, однако это позволило разместить на судне больше кают, теперь их 2775, что позволяет принять до 6780 пассажиров.

Их обслуживанием займутся свыше 2 тысяч членов экипажа. На 18 палубах (16 из них пассажирские) разместились более двух десятков ресторанов, кафе и баров, несколько бассейнов, площадки для мини-гольфа, баскетбола и волейбола, скалодромы, тарзанка, ледовый каток, дискотеки, караоке. Есть даже театры, прогулочный проспект и настоящий парк. Здесь также установили самую высокую сухопутную горку, какая может быть на судне, по ней можно спуститься с шестнадцатой палубы на шестую.

Свой первый летний сезон лайнер будет курсировать по Средиземному морю, от Барселоны до Неаполя (с остановками в партах Пальма-де-Майорки, Прованса, Флоренции Рима ), а затем отправится на Карибы.