В Одесской области осквернили храм УПЦ Московского патриархата

Согласно обнародованному сегодня сообщению пресс-службы Одесской епархии, в ночь на 27 марта был осквернен храм УПЦ Московского патриархата. Кощунство произошло в храме преподобного Серафима Саровского в селе Роксоланы Одесской области.

Неизвестные вырвали решетку на окне и разбили стекло, после чего проникли в церковь. Там злоумышленники разбросали по полу церковную утварь, разлили масло, приготовленное силами прихожан для заупокойной службы, сломали все замки, рассыпали приношения верующих в храм.

В настоящее время полиция ведет следствие.

В начале января в городе Черноморск Одесской области неизвестные осквернили и ограбили Свято-Покровский храм УПЦ МП. А в течение 2017 года были ограблены 19 храмов, находящихся в Одесской области. При этом виновные до сих пор не найдены.