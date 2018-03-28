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В Одесской области осквернили храм УПЦ Московского патриархата
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Одесской области осквернили храм УПЦ Московского патриархата 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Согласно обнародованному сегодня сообщению пресс-службы Одесской епархии, в ночь на 27 марта был осквернен храм УПЦ Московского патриархата. Кощунство произошло в храме преподобного Серафима Саровского в селе Роксоланы Одесской области.
Неизвестные вырвали решетку на окне и разбили стекло, после чего проникли в церковь. Там злоумышленники разбросали по полу церковную утварь, разлили масло, приготовленное силами прихожан для заупокойной службы, сломали все замки, рассыпали приношения верующих в храм.
В настоящее время полиция ведет следствие.
В начале января в городе Черноморск Одесской области неизвестные осквернили и ограбили Свято-Покровский храм УПЦ МП. А в течение 2017 года были ограблены 19 храмов, находящихся в Одесской области. При этом виновные до сих пор не найдены.
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