Из-за пермяка, курившего в туалете самолета, экстренно посадили самолет рейса «Москва — Магас»

— К самолету прибыл наряд полиции. Нарушителя сняли с рейса и доставили в отделение полиции , — сообщает окружное управление МВД на транспорте. — На мужчину составили протоколы об административных правонарушениям по статьям «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна» и «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

За проступок жителю Прикамья грозит штраф или арест на срок до пятнадцати суток. Кроме того, авиаперевозчик вправе потребовать с правонарушителя компенсации расходов, связанных с экстренной посадкой воздушного судна.