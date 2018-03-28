Самолет, вылетевший из столичного аэропорта Внукова в город Магас, что в Ингушетии, был вынужден экстренно сесть в Волгограде. Полет был прерван из-за 54-летнего жителя Пермского края, который курил в туалете воздушного судна, несмотря на то, что это запрещено правилами.
— К самолету прибыл наряд полиции. Нарушителя сняли с рейса и доставили в отделение полиции, — сообщает окружное управление МВД на транспорте. — На мужчину составили протоколы об административных правонарушениям по статьям «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна» и «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».
За проступок жителю Прикамья грозит штраф или арест на срок до пятнадцати суток. Кроме того, авиаперевозчик вправе потребовать с правонарушителя компенсации расходов, связанных с экстренной посадкой воздушного судна.
В конце прошлого года дебошира, из-за которого в Перми посадили самолет, оштрафовали на 330 тысяч рублей. Мужчина был пьян, и непристойно вел себя на борту: ругался матом, размахивал кулаками.