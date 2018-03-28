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Кремль отказался комментировать действия властей Кемерово после пожара в ТЦ
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Кремль отказался комментировать действия властей Кемерово после пожара в ТЦ 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует заявления и действия властей Кемерово после пожара в ТЦ, передает РИА «Новости».
"Я хотел бы, наверное, обратить ваше внимание на вчерашние слова президента (Владимира Путина), когда он встречался с представителями инициативной группы граждан, кемеровчанами, когда Путин приехал на встречу с ними в морг судмедэкспертизы, где они сверяли списки. Путин сказал, что какие-то решения, какие-то оценки давать скоропалительно и под камеры вряд ли уместно", — сказал Песков.
Так Песков ответил на просьбу прокомментировать поведение кемеровских властей, в частности, губернатора Амана Тулеева, который не приехал к месту трагедии и не вышел к жителям, а также вице-губернатора, заявившего о желании митингующих попиариться, и первого вице-премьера, сказавшего, что митинг был акцией по дискредитации властей.
"Главное — детально разобраться в том, что произошло, выяснить причины того, что произошло, и потом обдуманно уже давать какие-то оценки. Большего я сказать не могу", — добавил он.
На уточняющий вопрос, можно ли говорить, что в Кремле не комментируют поведение властей, Песков заявил: «Да, я не буду это делать».
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