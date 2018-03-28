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«РЖД Логистика» запустила сервис ускоренной доставки сборных грузов из Москвы в Новосибирск
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«РЖД Логистика» запустила сервис ускоренной доставки сборных грузов из Москвы в Новосибирск 

РЖД-Партнер 40 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Регулярные отправки осуществляются в крупнотоннажных контейнерах по расписанию три раза в неделю (понедельник, среда, пятница). Сроки доставки составляют 6-7 суток, что сопоставимо с автомобильными перевозками и в два раза быстрее по сравнению со стандартной перевозкой в крытых вагонах и одиночных контейнерах. При этом транспортировка в крупнотоннажных крытых контейнерах является более доступной (5 руб. за 1 кг) и обеспечивает максимальную сохранность груза.
Консолидация груза производится в Москве на железнодорожной станции Кунцево-2 (Молодогвардейская, д.65), в Новосибирске выдача груза осуществляется на складе «РЖД Логистики» (ул. Толмачевская, д.1).
Для удобства клиентов специалисты компании готовы предложить целый комплекс дополнительных сервисов по организации «первой и последней мили», упаковке, погрузо-разгрузочным работам и другие виды услуг.
Этот сервис предоставляется в рамках направления «РЖД Экспресс» по доставке мелких и сборных партий грузов как физическим, так и юридическим лицам (субъектам малого и среднего предпринимательства, грузовладельцам, экспедиторам и др.). Среди наиболее востребованных к перевозке грузов — личные вещи, продукция полиграфии, технической промышленности и машиностроения, изделия из пластмасс, строительные материалы и т.д.
С дополнительной информацией и стоимостью сервиса вы можете ознакомиться на сайте «РЖД Логистики».
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