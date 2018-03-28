Режим Путина опасен, но Хорватия не должна вступать в антироссийский лагерь

К моменту публикации этого комментария будет известно, поддержит ли Хорватия те государства Европейского Союза , которые решили наказать Россию и вызвали для консультаций своих послов из Москвы . Повод известен: европейские лидеры пришли к единому мнению о том, что Россия, «весьма вероятно, несет ответственность» за первое применение отравляющего нервно-паралитического вещества на территории Европы после Второй мировой войны четвертого марта этого года в английском городе Солсбери.

Нет никаких сомнений в том, что режим Владимира Путина несет ответственность за вопиющий государственно-террористический акт ликвидации бывшего российского шпиона и его дочери в Великобритании . Также бесспорно то, что Путин — диктатор, за которого на выборах проголосовало три четверти российских избирателей, и который аннексировал Крым и оккупировал восток Украины . Кроме того, ведя гибридную войну, Путин стремится ослабить Европейский Союз, а его политика не соответствует даже минимальным демократическим стандартам. Россия — «плохой парень» в современном мире, а плохим парням нужно показать, что они не могут делать все, что им заблагорассудится, пусть даже это осложнит международные отношения.

Несмотря ни на что (я повторю, что режим Путина плохой и опасный), хорватские власти не должны вступать в антироссийский лагерь. Существует как минимум три причины для того, чтобы Хорватия сохранила сдержанную позицию на новом витке обострения конфликта.

Во-первых, Европейский Союз не до конца един. Австрия Венгрия открыто выступают против эскалации конфликта с Россией по экономическим соображениям. Та же позиция характерна для Германии и даже Франции , как и, несомненно, некоторых других государств.

Во-вторых, после многолетнего застоя в отношениях Хорватии и России связи постепенно улучшаются. И заинтересованность Загреба в нормальных отношениях с Москвой не вызывает вопросов. Недавно Сбербанк вернулся к диалогу с фирмой «Агрокор», что имеет фундаментальное значение для хорватской экономики. Россияне также играют важную роль в Боснии и Герцеговине , где без их согласия невозможно будет разрубить местный политический гордиев узел.

Турция, В-третьих, Европа и Америка сотрудничают, торгуют и продают технологии и оружие некоторым недемократическим странам, таким как Китай Саудовская Аравия и арабские халифаты, которыми руководят местные диктаторы. Если кто-то хочет продемонстрировать последовательность, то в прошлом это можно было сделать уже несколько раз, но тогда важнее оказались миллиарды. То же повторится и в будущем.

Кроме того, прошло еще не так много времени с тех пор, как Хорватия сильно обожглась, зря вмешавшись в российские интересы.

Достаточно вспомнить проблемы, которые создал премьер-министр Андрей Пленкович , заявив в ноябре 2016 года в Киеве, что Хорватия и Украина стали жертвами жестокой военной агрессии, и что их территориальная целостность была насильственно нарушена. Поэтому якобы хорватский опыт реинтеграции Подунавья в 90-е годы может быть полезен для Украины. После киевского заявления Пленкович продолжал критиковать Москву и как-то сказал, что «во втором десятилетии 21 века мир в Европе оказался под вопросом из-за незаконной аннексии Крыма и конфликта на Восточной Украине, которые подорвали основы европейского мира и стабильности».

На это заявление ответил Анвар Азимов , российский посол, который отметил, что серьезно обеспокоен будущим хорватско-российских отношений, ведь вот уже более года в Москве нет посла Хорватии. Затем в полемику вмешалась президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая заявила в интервью DefenceNews, что Россия активно участвует в гибридной войне, и что между Милорадом Додиком и Россией существует тесная связь, а это дестабилизирует Боснию и Герцеговину.

Разумеется, последовала и реакция из Москвы. В «Русском вестнике» Загреб предупредили о том, что нужно примириться с тем, что Хорватия не переместится на географической карте и не станет ближе к Западной Украине, Польше и странам Прибалтики, где даже Латвия Эстония в последний месяц стараются снизить градус напряженности в отношениях с Москвой.

Печально, но факт остается фактом: России удалось проникнуть на Западные Балканы. Игра в самом разгаре: Сербия шантажирует ЕС своими связями с Москвой, Республика Сербская является серьезным дестабилизирующим фактором, а в прошлом году в Москве подготовили план устранения Мило Джукановича, чтобы предотвратить вступление Черногории НАТО . Все это происходит на границах Хорватии, и игнорировать эти события нельзя.

Правда, в международной политике безвинных нет. Аннексировав Крым, Россия нарушила международное право, но его так же нарушили американцы и израильтяне, когда бомбардировали Сирию без разрешения местного правительства, о чем умалчивается. Россия увидела для себя угрозу в постоянном расширении НАТО на восток и американском вмешательстве в события на Украине, поэтому решила защищать свои интересы. Россия — член Совета Безопасности и не может подвернуться санкциям ООН . Кроме того, нравится это кому-то или нет, но «Исламское государство» (запрещенная в РФ организация — прим. ред.) удалось сломить только тогда, когда военными средствами вмешалась Россия. Пожалуй, расквитаться с убийцами из ИГИЛ было правильным делом.

С такой Россией приходится считаться, пусть и не уступая ей. В сложившейся кризисной ситуации лучше было бы, если бы премьер Пленкович и президент Колинда Грабар-Китарович проявили максимальную сдержанность. Речь не идет о тактике, которую в 1940 году сформулировал лидер Хорватской крестьянской партии Влатко Мачек так: «Когда большие дерутся, маленьким место под столом». Речь о том, что время от времени стоит задумываться о собственных государственных интересах. В нынешней ситуации готовность примкнуть к государствам, которые призывают к обострению отношений с Россией, может принести больше вреда, чем пользы.